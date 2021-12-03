Як боротися з появою зморшок: особистий досвід Соні Плакидюк

Fashion&celebrity-фотографиня та експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла, що допомагає їй завжди виглядати молодо і свіжо

Зовнішність Соні Плакидюк – фотографині та експертки модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, нікого не залишає байдужим. Вона яскрава, неординарна та незабутня. А ще в Соні ідеальна шкіра – без нерівностей і висипів. Як їй вдається боротися з появою зморшок?

Як запобігти появі зморшок: 5 порад від Соні Плакидюк

Соня ніколи зайвий раз не торкається обличчя руками і вам не рекомендує. Поспостерігайте за тим, як ви сидите, спершись щокою об руку, розтягуючи шкіру. Починайте поступово позбавлятися цієї звички. Повірте, потім подякуєте собі за це.

Не забувайте знімати макіяж, хоч у якому б стані прийшли додому. Навіть якщо ви дуже втомилися, знайдіть сили, аби умитися, інакше зморшки та прищики не забаряться!

Стежте за якістю води, за допомогою якої доглядаєте за обличчям. Соня, наприклад, умивається лише питною.

Підбирайте косметику в косметолога – він точно знає, які продукти підійдуть вашому типу шкіри, а які провокуватимуть її передчасне старіння.

Не забувайте стежити за мімікою, навіть якщо вас ніхто не бачить.

— Вдома ходжу з максимально розслабленим обличчям, мов дурник. Також поспостерігайте, який вираз ви фіксуєте, і дуже здивуєтеся, — зазначила експертка модельного реаліті Нового каналу Соня Плакидюк.

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