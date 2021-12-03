Як боротися з появою зморшок: особистий досвід Соні Плакидюк
Fashion&celebrity-фотографиня та експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла, що допомагає їй завжди виглядати молодо і свіжо
Зовнішність Соні Плакидюк – фотографині та експертки модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, нікого не залишає байдужим. Вона яскрава, неординарна та незабутня. А ще в Соні ідеальна шкіра – без нерівностей і висипів. Як їй вдається боротися з появою зморшок?
Як запобігти появі зморшок: 5 порад від Соні Плакидюк
- Соня ніколи зайвий раз не торкається обличчя руками і вам не рекомендує. Поспостерігайте за тим, як ви сидите, спершись щокою об руку, розтягуючи шкіру. Починайте поступово позбавлятися цієї звички. Повірте, потім подякуєте собі за це.
- Не забувайте знімати макіяж, хоч у якому б стані прийшли додому. Навіть якщо ви дуже втомилися, знайдіть сили, аби умитися, інакше зморшки та прищики не забаряться!
- Стежте за якістю води, за допомогою якої доглядаєте за обличчям. Соня, наприклад, умивається лише питною.
- Підбирайте косметику в косметолога – він точно знає, які продукти підійдуть вашому типу шкіри, а які провокуватимуть її передчасне старіння.
- Не забувайте стежити за мімікою, навіть якщо вас ніхто не бачить.
— Вдома ходжу з максимально розслабленим обличчям, мов дурник. Також поспостерігайте, який вираз ви фіксуєте, і дуже здивуєтеся, — зазначила експертка модельного реаліті Нового каналу Соня Плакидюк.
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