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Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Дівчина поділилася рецептом, за яким сама час від часу готує пікантну страву

Морква по-корейськи – це пікантний салат, який вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою. Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто! Особливо якщо скористатися рецептом Вікторії Маремухи — учасниці реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал.

Інгредієнти:

  • морква – 1 кг;
  • часник – 5-6 зубчиків;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • червоний перець, чорний перець – по 1 чайній ложці;
  • оцет – 5 ст. л.;
  • соняшникова олія – 50 г;
  • цукор – 1 ст. л.

Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Спосіб приготування:

  1. Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими «спагеті».
  2. Посипте терту моркву сіллю, перцем, цукром або спеціальною сумішшю приправ для моркви по-корейськи. Додайте оцет, перемішайте та залиште настоятися на 10-15 хвилин.
  3. Коли морква пустить сік, додайте до неї пропущений через прес часник. Покладіть його зверху і поки не перемішуйте.
  4. Рослинну олію розжарте на сковороді (тільки уважно стежте, щоб вона не закипіла). Потім вилийте її на часник, і все перемішайте.
  5. Розкладіть моркву по герметичних контейнерах і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин. Морква по-корейськи стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру.

Смачного!

Фото: Unsplash

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