Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Дівчина поділилася рецептом, за яким сама час від часу готує пікантну страву

Морква по-корейськи – це пікантний салат, який вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою. Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто! Особливо якщо скористатися рецептом Вікторії Маремухи — учасниці реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал.

Інгредієнти:

морква – 1 кг;

часник – 5-6 зубчиків;

сіль – 1 ст. л.;

червоний перець, чорний перець – по 1 чайній ложці;

оцет – 5 ст. л.;

соняшникова олія – 50 г;

цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими «спагеті». Посипте терту моркву сіллю, перцем, цукром або спеціальною сумішшю приправ для моркви по-корейськи. Додайте оцет, перемішайте та залиште настоятися на 10-15 хвилин. Коли морква пустить сік, додайте до неї пропущений через прес часник. Покладіть його зверху і поки не перемішуйте. Рослинну олію розжарте на сковороді (тільки уважно стежте, щоб вона не закипіла). Потім вилийте її на часник, і все перемішайте. Розкладіть моркву по герметичних контейнерах і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин. Морква по-корейськи стане ідеальним доповненням до будь-якого гарніру.

Смачного!

Фото: Unsplash

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