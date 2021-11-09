«Фліртую українською, лаюся російською»: Соня Плакидюк — про почуття мови

Fashion&celebrity-фотографиня та експертка модельного реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) зізналася в любові до української мови

У вівторок, 9 листопада, відзначається День української писемності та мови — чудова нагода згадати, за що ми любимо нашу солов’їну. Наприклад, для fashion&celebrity-фотографині та експертки реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соні Плакидюк українська — мова кохання.

– Я абсолютна білінгва. У дитинстві батьки говорили зі мною і російською, і українською. Якщо переходжу на українську, думаю теж нею — в голові не перекладаю. У мене є таке почуття мови… Наприклад, фліртувати мені подобається українською, вона м’якша. А лаятися — російською. Не тому, що вона жорстка, просто я нею швидше розмовляю, — розповіла Соня.

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У побуті дівчина спілкується двома мовами. Причому українську знає так добре, що навіть отримувала пропозиції стати вчителем.

— Я – «поламаний» гуманітарій. Саме тому тепер усім нагадую українські слова, — сміється експертка модельного реаліті Нового каналу. — Доводилося за весь фізико-математичний ліцей віддуватися на олімпіадах з української мови та літератури. Навіть їздила на Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Саме звідти я знаю всі складні місця, на яких часто спотикаються. Мені якось написали: «Соне, зніміть, будь ласка, уроки української мови — вивчатимемо разом із вами. Діти хочуть розмовляти українською так само красиво, як ви! Ви робите дуже багато для популяризації рідної мови».

Уся правда про зйомки «Супер Топ-моделі по-українськи», стосунки між експертами проекту та експерименти з іміджем — у пост-шоу «Предметка» з Сонею Плакидюк: