Настя Руда про участь в Міс Україна 2021, хейтерів і конкуренцію з Нантіною Дрончак

Учасниця третього сезону «Топ-модель по-українськи», Настя Руда ексклюзивно Новому каналу розповіла про підготовку до конкурсу Міс Україна 2021 і відповіла Хейтер, які вважають, що всі конкурсантки в цьому році – однакові.

Настя Руда була улюбленицею тисяч глядачів модельного реаліті, яке показував Новий канал. Незважаючи на те, що дівчині не вдалося виграти, такою аудиторією фанатів, як у неї, може похвалитися далеко не кожна переможниця проекту.

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Вони продовжують стежити за моделлю і зараз в соціальних мережах, а Насті завжди є чим поділитися з підписниками:

– Останній рік я займалася своїм бутіком, розвитком бізнесу, та й модельну кар’єру на паузу не ставила! Після того, як я пофарбувалася в блондинку, попит божевільний, і у мене протягом останнього року було дуже багато роботи. Так як був карантин і нікуди було особливо ходити, я працювала навіть ще більше, в режимі нон-стоп. І дуже собою пишаюся!

Настя Руда продовжує розвиватися, і в 2021 році поставила собі нову мету – виграти один з найпрестижніших конкурсів краси – «Міс Україна»:

– У мене все в житті виходить з третього разу, – зі сміхом розповідає Настя. – Так було з участю в «Топ-модель по-українськи», так вийшло і з цим конкурсом. Мене кілька разів запрошували на кастинги, але я навіть не відповідала, а на третій раз вирішила-таки спробувати. Дивлюся, вік учасниць – до 25 років, а мені як би вже 26. Питаю, мовляв, ви взагалі в курсі, що я не підходжу? Але виявилося, що в цьому році, на честь 25-річчя конкурсу, організатори продовжили вік учасниць. І я погодилася. Вирішила, чому б не спробувати свої сили серед найкрасивіших дівчат країни, так як я і без цього конкурсу вже включаю себе до їх числа.

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Серед конкуренток Насті, які пройшли в ТОП-25 «Міс Україна 2021» – учасниця «Супермодель по-українськи» – Нантіна Дрончак.

– Нантіна, природно, виділяється серед нас, – розповідає Настя. – Але відчувається відразу ця медійність, як і у мене, і ще у кількох учасниць. Дівчата всі дуже цікаві, і я рада, що потрапила на конкурс з третього разу, напевно, це все не просто так. Тому що я дивилася на учасниць минулих років, і мені здавалося, що зовнішність у них не конкурсна: зроблено багато операцій, на обличчях живого місця немає. Це негарно, це не про конкурс Міс Україна, це про конкурс «робота якого пластичного хірурга краща».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

У коментарях під фото учасниць «Міс Україна 2021» на офіційній сторінці конкурсу багато пишуть про те, що в цьому році всі дівчата – як під копірку, дуже схожі одна на одну. Але Настя з такими відгуками не згодна:

– Ну звичайно! Нас всіх одягли в однакові купальники і однаково нафарбували. У цьому, взагалі, й полягає задум, що, незважаючи на наш однаковий одяг, ми всеодно всі різні. Снепи, до речі, нам робила Соня Плакидюк, і я дуже вдячна всесвіту, що вже знайома з нею, і мені було, напевно, комфортніше, ніж усім іншим працювати з нею. Дівчата всі без контурних пластик, без силікону. По фото, можливо, так і не скажеш, але ми живемо разом уже тиждень, і всі конкурсантки дуже красиві, кожна по-своєму особлива. Так як я «за» здорову конкуренцію, мені ще цікавіше брати участь. Свої шанси я оцінюю високо. Для себе я, природно, вже переможниця, тому що я потрапила в ТОП-25. Це зайвий раз підтверджує, що я – найкрасивіша дівчина цієї країни. А там далі подивимося, як воно буде. Для себе я завжди переможниця – це моє кредо по життю.

Настя зізнається, що після участі в модельному реаліті, їй вже нічого не страшно:

– Після «Топ-моделі по-українськи» цей конкурс для мене – взагалі не випробування! Багатьом дівчаткам складно – харчування, режим, а так як я вже знаю, що на мене чекає, для мене тут все досить легко. «Топ-модель по-українськи» – це була школа життя, після якої мені море по коліно.

Що ж, побажаємо Насті Рудій та Нантіні Дрончак удачі в конкурсі і продовжуємо стежити за успіхами учасниць модельного реаліті в конкурсі «Міс Україна 2021». Адже ми точно знаємо – ці дівчата здатні на все!

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