Арина Любітєлєва випустила пісню «Февраль»: «Я дуже довго не наважувалася …»

Учасниця «Супер Топ-модель по-українськи» Арина Любітєлєва більше чотирьох років готувала до виходу свою дебютну пісню. І через роки роботи, ARINA RI, нарешті, представила світові свою творчість, незважаючи на всі складнощі.

– Пісня «Февраль» народилася ще в 2017 році, коли я була в Нью-Йорку, – розповідає Арина про свою роботу. – Тоді я проживала складне розставання з хлопцем. І я написала цю пісню на наступний день після того, як ми поставили крапку у стосунках. В кінці 2018 року я прилетіла в Україну і зрозуміла, що хочу взяти паузу в моделінгу, що втомилася так багато працювати і прийшов час записувати пісню. Я вже тоді чітко знала, як вона повинна звучати. Я прийшла до звукорежисера, наспівала йому «Февраль», і ми разом підбирали музику: самі грали на піаніно, підбирали звуки гітари, в кінці у мене звучить арфа. А все тому, що я хотіла, щоб моя пісня звучала так, ніби я виконую її з величезним оркестром. І щоб звук був такий, ніби я сиджу десь в оркестровій ямі.

Пісню Арина готувала до виходу чотири роки. І хоча ще в 2018 трек був практично готовий, дівчина зізналася, що відклала презентацію через страх і сумніви:

– Я дуже довго не наважувалася… Думала, ну куди я лізу? Я ж не співачка, а модель… А потім в 2019 році вирішила зробити важливий крок і знайшла людину, яка працює над обкладинками найкрутіших артистів – дизайнера SAVKA, і він зробив мені обкладинку «Февраля». Фото для неї ми робили в Парижі. Можу сказати, що над моєю піснею працювала нереально крута команда! Але пісня так і не вийшла ані в 2019, ані в 2020 році. У 2021, нарешті, я зважилася, але викласти пісню з першої спроби мені не вдалося. У перший раз все провалилося: ми залили пісню на дистриб’юторський сайт, і її «заламали» два рази поспіль. Але з третьої спроби все вийшло!

Арина Любітєлєва зізналася, що бути співачкою вона мріяла з дитинства:

– Коли я була маленькою, дуже хотіла працювати водієм маршрутки. А потім, коли трохи підросла, я мріяла бути співачкою. І ось, можливо, моя маленька дитяча мрія здійсниться! Зараз я готова представити світові свій «Февраль» через чотири довгих роки. Для мене це важливий крок. Великий крок до прийняття себе. Я сподіваюся, що ця пісня достукаєтеся до сердець слухачів і оселитися в них надовго!

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