Порізані кутикули і відшарований лак: Таня Брик зробила манікюр за 3500 грн

Переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) працює за контрактом у Дубаї. Вона шокувала роботою місцевого nail-салону

Нещодавно переможниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Таня Брик вирушила працювати в Об’єднані Арабські Емірати – їй запропонували контракт в одному з найбагатших міст світу – Дубаї. Та життя в цьому місці не таке солодке, як здається на перший погляд. Наприклад, нещодавно Таня сходила на манікюр за 3500 грн, під час якого їй спотворили руки.

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– Клієнти попросили зробити металік-манікюр для зйомки. Мій менеджер вибрала салон, їхати треба було терміново, а я була дуже сонна… Там мені зробили найжахливіші нігті в моєму житті! Порізали кутикулу, манікюр виглядав просто жахливо, все покриття – в пухирцях… І за це я заплатила 130 доларів, тобто 3500 грн, – поскаржилася Таня. – Причому коли мені порізали кутикулу і звідти почала литися кров, переді мною навіть не вибачилися. Лише за п’ять хвилин дівчина протерла мені палець антисептиком зі словами: «Ну що, пече?» Кажу: «Ну, так» А вона: «Нічого, зараз минеться».

Наслідки роботи майстра Таня побачила на своїх нігтях не відразу – в салоні було погане світло, тому розбиралася з beauty-свавіллям модель уже вдома.

– Почалися переговори з менеджером. Звісно, я хотіла повернути гроші назад. Зв’язавшись із салоном, почула лише вибачення (раніше потрібно було), а ще вони дуже просили видалити всі мої сторіс про манікюр, – розповіла переможниця модельного реаліті Нового каналу. – Навіть почистили всі коментарі під постами, які залишили мої підписники. Всі ці розірки мені дуже набридли. Зрештою я написала салону доволі агресивне повідомлення, після якого гроші повернулися в ту ж мить. Висновок такий: не вирушайте на манікюр сонними та відстоюйте свої права!

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