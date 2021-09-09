Винахідливий Топоринський, Сукач марширує і Алла Костромічова в ультраміні: Наші на Ukrainian Fashion Week

За традицією в показах Українського тижня моди, яка проходила в Мистецькому Арсеналі з 2 по 5 вересня, брали участь випускники «Топ-моделі по-українськи» та «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал). Більше того, цього року на подіумі можна було побачити і ведучу реаліті Аллу Костромічову.

Рекордсменами за кількістю показів стали Аміна Досимбаєва і Дмитро Сукач.

– Я ходила в цьому сезоні Українського тижня моди у MILD POWER, Open Fashion Studio, ARUTIUNOVA, а також брала участь у дефіле в рамках фіналу конкурсу «Погляд у майбутнє», який проходив в останній день UFW. Найбільш незвичайний образ, як на мене, був у Open Fashion Studio: біло-помаранчевий капелюшок-таблетка і пончо на дерев’яній основі, яке майже повністю складалося з довгої асиметричної бахроми, – розповідає Аміна.

А от Діма Сукач на подіумі залишився без улюбленого образу.

– Це був мій п’ятий сезон Українського тижня моди, і в цілому він вийшов доволі насиченим, – ділиться Діма з Новим каналом. – Оскільки цього разу я був без агентства, знаходив собі роботу сам і в результаті зробив чотири покази. Вважаю це успіхом, враховуючи ще, що показів для хлопців на цьому Тижні моди було дуже мало. Я брав участь у фешн-шоу брендів Iron Thread, YADVIGA NETYKSHA – з ними працював і минулого року. Брав також участь у Діджитал-презентації FINCH, а також виходив на подіум у рамках конкурсу «Погляд у майбутнє».

– За образами найбільше сподобався мій лук у Iron Thread, але так вийшло, що просто перед показом його замінили на інший, який мені подобався менше. Але це все суб’єктивно! Колекція в цілому вийшла дуже класна. У YADVIGA NETYKSHA мені дістався один з найбільш незвичайних луків, та й завдання стояло нестандартне – зробити не класичну проходку, а щось схоже на «стильний марш». І мені це вдалося, ввечері після показу дизайнер написала слова подяки в Instagram.

Діма Топоринський імпровізував на ходу в прямому сенсі цього слова.

– У мене було чотири виходи: в показах брендів LEM і MDNT: 45, і два – в рамках фіналу конкурсу молодих дизайнерів, – згадує Дмитро. – Під час одного з показів трапився казус: коли я брав участь у дефіле MDNT: 45, в мене на центральній лінії злетіли сандалі, і довелося зупинитися, на пафосі їх зняти й піти далі. Я дуже хвилювався, бо взуття було прив’язане, але вони повністю злетіли, й іншого виходу не було. Сподіваюся, багато хто вирішив, що це була така задумка!

Разом із Дімою на показі бренду LEM на подіумі також можна було помітити й учасницю «Супер Топ-моделі по-українськи» Сашу Кугат:

– Я ходила у LEM, відкривала STARCHAK – їхній одяг, до речі, був у нас у Суперсезоні на випробуванні з Ейфелевою вежею, і закривала показ BEZMEZH. Враження від Українського тижня моди, як завжди, найкращі! Я два роки не потрапляла на Ukrainian Fashion Week через контракти, встигла дуже скучити!

Переможниця «Супер Топ-моделі по-українськи» Таня Брик на цьому Тижні моди брала участь лише в одному показі – відкривала шоу Lallier:

– Цього року я, якщо чесно, зовсім не планувала брати участь у показах Українського тижня моди, – зізналася модель. – Але дизайнер бренду Lallier, з яким ми вже давно співпрацюємо, зателефонував у моє агентство й попросив приїхати на шоу в рамках UFW. Я просто кайфую від цієї колекції, тому що з одного боку вона нагадує XVIII століття: корсети, рукавички, твід, а з іншого боку – все перероблено відповідно до сучасних трендів, немає довгих спідниць, все коротеньке, відкриває ніжки. Можна відчути себе дівчинкою бунтаркою-аристократкою! Як мені говорила дизайнер Юлія, ця колекція створена для дівчат, у яких немає страхів, яким набридли сучасні рамки, і, якщо чесно, мені, здається, я добре відчула настрій колекції і змогла гідно відкрити показ.

Відкривала Тиждень моди, а, точніше, перший показ на Ukrainian Fashion Week sept 2021 – ведуча модельного реаліті Алла Костромічова:

– Коли я вийшла на подіум на показі бренду COAT by Katya Silchenko, в мене були мурашки, так сильно за всім цим скучила! Було дуже хвилююче і зворушливо, – розповідає Алла. – На цій UFW я зробила лише один показ ексклюзивно, і ще з одним дизайнером ми готуємо проект для Тижня моди в Нью-Йорку, але це буде сюрприз. З образів колекції COAT by Katya Silchenko мені дуже сподобалося пальто, в якому виходила у фіналі, але оскільки я дуже люблю свої ноги, то все-таки більше кайфувала під час першого виходу в ультракоротких шортах і топі під пальто. Зараз я в Києві, і дуже рада, що тут відбувається багато цікавих івентів. Ми готуємо осінню зміну Models Camp і зараз займаємося підготовкою цього проекту, оновлюємо програму, адже багато дівчаток повертаються, і хочеться всіх здивувати.

Також на показах у рамках Українського тижня моди можна було побачити учасницю третього сезону «Супермоделі по-українськи» Машу Шевченко в показі бренду 2WB і учасницю першого сезону «Топ-моделі по-українськи» Олену Феофанову в показах MDNT: 45 та ZHARKO.

Читай також:

«Найкосмічніша» учасниця ТМПУ вперше стала мамою