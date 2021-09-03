Алла Костромічова відкрила Український тиждень моди (ФОТО)

Ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова в перший день Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 відкривала показ бренду COAT by Katya Silchenko, з якого стартував новий сезон Українського тижня моди

2 вересня в Мистецькому Арсеналі традиційно багатолюдно: красиві корнери, стильні зони партнерів, зірки, які вигулюють модні наряди, і, звичайно ж, перші покази UFW noseason sept 2021.

Відкривав Український тиждень моди показ топового українського дизайнера, експерта реаліті «Подіум» на Новому каналі – Каті Сильченко. І першою на подіумі в образі з нової колекції COAT by Katya Silchenko з’явилася ведуча модельного реаліті, Алла Костромічова.

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Ультракороткі сірі шорти з високою талією, сорочка-топ в клітку з відкладним комірцем і елегантне довге світле пальто з трендовою картатою підкладкою – ідеальний лук, який підкреслив всі принади топ-моделі.

Нова колекція COAT by Katya Silchenko виконана в стриманих холодних тонах – пісочний, беж, м’ята, відтінок морської солі, кремовий і карамельний. А ставку дизайнер традиційно зробила на елегантність і жіночність, які читалися в силуетах: сукні-футляри, костюми, силуетні пальто.

Закривала показ також Алла Костромічова. Другий раз ведуча вийшла на подіум в довгій сукні-пальто м’ятного відтінку з фактурної спідницею, талію якого підкреслювала незвичайна кроссбоді-сумка на тонкому поясі. Неймовірно ніжний, чуттєвий образ!

З нетерпінням чекаємо наступних показів, адже ми точно знаємо, що побачимо на подіумі Ukrainian Fashion Week не тільки ведучу «Супер Топ-модель по-українськи», а й кількох учасниць.

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