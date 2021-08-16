Єва Крутова і Діма Топоринський запускають авторський модельний курс

Не так давно учасники «Топ-модель по-українськи» (Новий канал), нарешті, відверто розповіли, як пройшли їхні останні півтора року і через які труднощі їм довелося пройти. Незважаючи на те, що доля підкидала парочці одне випробування за іншим, Єва з Дімою з усім впоралися, і разом йшли до втілення мрії – відкрити авторський курс для тих, хто мріє стати моделями і не знає, з чого почати.

– Ми зібрали основні положення позування і дефіле, свій досвід і прийоми, які використовуємо на зйомках для того, щоб вийшов кращий результат. І готові ділитися ним з кожним, хто хоче себе в цьому спробувати, – розповідає Єва про практичне курсі.

– Я знаю, що багато хлопців та дічат надихалися реаліті «Топ-модель по-українськи» і нами, і ми хотіли б це натхнення перетворити на щось більш прикладне. Можливо, на вміння або знання 🙂 За роки роботи моделлю у мене з’явилося багато навичок, і хочеться поділитися ними з тими людьми, яким це по-справжньому цікаво. Хто мріє про це так само, як мріяла свого часу я. І ми зважилися, додали в навчання практику, за допомогою якої студенти зможуть повністю зануритися в процес. Моделінг – складна професія, її потрібно любити всім серцем і краще це зрозуміти відразу.

На всі питання про курс Єва Крутова і Діма Топоринський із задоволенням дадуть відповідь в своїх соцмережах.

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