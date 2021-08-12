«Ми розлучилися просто на кордоні»: Єва Крутова про переїзд, розлуку і складності у відносинах

Улюблена парочка всіх фанів «Топ-модель по-українськи» (Новий канал) – Єва Крутова і Діма Топоринський минулого літа налякали підписників: довгий час вони постили фото з різних куточків України, і легко можна було зрозуміти, що закохані досить тривалий період вже не живуть разом.

Шанувальники робили різні припущення – розлучилася пара або це тимчасові заходи, і ось, нарешті, ексклюзивно Новому каналу Єва розповіла, що ж відбувалося в той час насправді:

– У минулому році, коли почався карантин, ми залишилися без роботи і довелося з’їхати в передмістя. Було дуже багато вільного часу, ми почали думати, чим же зайнятися і зрозуміли, що зараз достатньо часу, щоб розробити щось своє. Влітку ми планували з Дімою поїхати в Крим, у Феодосію, де у мене є квартира, море поруч. Хотіли пожити там якийсь час, зайнятися розробкою модельного курсу і займатися з дітками та підлітками, які мріють стати моделями.

Але бажанням і планам закоханих не судилося втілиться в реальність:

– Коли ми їхали, Діму не пустили на кордоні, і він залишився тут, в Україні, а я була в Криму. Через карантин, закриті кордони і складні умови їх перетину, з серпня по грудень ми були нарізно, спілкувалися тільки по телефону і дуже сумували. Я не могла виїхати і була близька до депресивного стану. Було складно спочатку, так як ми розлучилися прямо на кордоні, – згадує Єва. – Я пройшла паспортний контроль і чекала на вулиці вже, а Діму розвернули. Ми навіть не змогли попрощатися нормально. Я вся в сльозах і соплях затримувала машину, яка повинна була везти нас далі, поки Діма не набрав і не сказав, що його не пустять. Перший тиждень був як в тумані, не знала, що робити – поїхати назад до Києва я не могла через нові карантинні обмеження.

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Розлуку Єва переносила складно – та й не дивно, адже до цього з моменту від самого початку роману на майданчику «Топ-модель по-українськи» вони з Дімою практично ніколи не розлучалися на такий тривалий час.

– Перший час я відволікала себе тим, що займалася облаштуванням квартири, і сподівалася, що Діма знайде спосіб приїхати трохи пізніше, або що кордони відкриють, – згадує дівчина. – Але цього не сталося, я почала закриватися і зациклюватися на тому поганому, що відбувається; на тому, що не виходить. Але чекала, коли мені Діма напише якісь хороші новини. Ми віддалилися, спілкування стало менше, ми намагалися підтримувати любов усіма силами. В голову почали лізти думки про самотність, з якими потрібно було боротися заради НАС. І в якийсь момент наприкінці листопада, Діма мені сказав, що зняв нову квартиру і повернувся до Києва. Мені залишалося знайти спосіб приїхати теж. Я почала шукати різні можливості і вже через кілька тижнів знайшла рішення. 11 грудня о 6 ранку я була в Києві… Перша наша зустріч за довгий час була трохи дивною, ми ніби відвикли один від одного. Але з кожним днем ​​тепло поверталося… Все швидко налагодилося, і ми знову повернулися до розробки модельного курсу і зовсім скоро поділимося з вами подробицями.

Ми щиро радіємо тій силі любові Єви і Діми, яка допомогла парі впоратися з таким тривалим розривом, і з нетерпінням чекаємо новин від наших закоханих.