Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від Соні Плакидюк

Експерт модельного реаліті Нового каналу поділилася одним зі своїх найулюбленіших рецептів

Ньокі — італійські галушки, зазвичай овальної форми. Найчастіше їх готують з пшеничного борошна і картоплі. Ньокі подають як гарнір разом з сиром, песто або томатним соусом. Щоб спробувати цю страву, зовсім не обов’язково їхати в Італію — її нескладно приготувати вдома. Тим більше, fashion&celebrity-фотографиня і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соня Плакидюк поділилася простим і швидким рецептом.

Полуничний соус для м’яса: рецепт від Пекельного Шефа

Інгредієнти:

ньокі — 500 г (можна купити у відділах з равіолі та сирою пастою);

сир «Фонтіна» — 200 г;

сир «Пармезан» — 40 г;

вершки — 200 мл;

волоський горіх — 60 г;

мускатний горіх — на кінчику ножа;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть ньокі в солоній воді — вистачить буквально двох хвилин. Натріть сир «Фонтіна» на крупній тертці. Налийте в сковорідку вершки і доведіть їх до кипіння. Потім додайте до вершків сир і чекайте, щоб він розтанув. Висипте в соус ньокі, перемішайте. Викладіть усе на тарілку, додайте мускатний горіх і посипте зверху крихтою волоського горіха і тертим сиром «Пармезан». Поперчіть, при потребі — досоліть ньокки. Страва готова! Смачного.

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