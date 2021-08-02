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Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від Соні Плакидюк

Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від Соні Плакидюк

Експерт модельного реаліті Нового каналу поділилася одним зі своїх найулюбленіших рецептів

Ньокі — італійські галушки, зазвичай овальної форми. Найчастіше їх готують з пшеничного борошна і картоплі. Ньокі подають як гарнір разом з сиром, песто або томатним соусом. Щоб спробувати цю страву, зовсім не обов’язково їхати в Італію — її нескладно приготувати вдома. Тим більше, fashion&celebrity-фотографиня і експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал, Соня Плакидюк поділилася простим і швидким рецептом.

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Інгредієнти:

  • ньокі — 500 г (можна купити у відділах з равіолі та сирою пастою);
  • сир «Фонтіна» — 200 г;
  • сир «Пармезан» — 40 г;
  • вершки — 200 мл;
  • волоський горіх — 60 г;
  • мускатний горіх — на кінчику ножа;
  • сіль, перець — за смаком.

Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від Соні Плакидюк

Спосіб приготування:

  1. Відваріть ньокі в солоній воді — вистачить буквально двох хвилин.
  2. Натріть сир «Фонтіна» на крупній тертці.
  3. Налийте в сковорідку вершки і доведіть їх до кипіння. Потім додайте до вершків сир і чекайте, щоб він розтанув.
  4. Висипте в соус ньокі, перемішайте.
  5. Викладіть усе на тарілку, додайте мускатний горіх і посипте зверху крихтою волоського горіха і тертим сиром «Пармезан».
  6. Поперчіть, при потребі — досоліть ньокки. Страва готова! Смачного.

Ньокі по-пьємонтськи: рецепт італійської страви від Соні Плакидюк

Фото: Unsplash

 

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