Перед весіллям або «на вихід»: beauty-поради Соні Плакидюк, що допоможуть виглядати бездоганно

Fashion&celebrity-фотографиня і експертка модельного реаліті Нового каналу розповіла про найдієвіші процедури, які стануть вам у нагоді перед важливим заходом

Готуєтеся до весілля чи іншого не менш важливого заходу? Не забувайте, що важливо не лише підібрати вдале вбрання і макіяж, а й подбати про своє обличчя. Дієвими beauty-процедурами поділилася Соня Плакидюк – fashion&celebrity-фотографиня й експертка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

– Чудово розумію, як хочеться на фото та відео з торжества виглядати цукерочкою. Перше, з чим потрібно допомогти особі, – позбутися зайвої води, вона буде додавати і віку, і кілограмів, – зазначила Соня. – За тиждень-два почніть робити лімфодренажні самомасажі обличчя та лежати на валику для виправлення постави – у вас суттєво посвіжішає шкіра і навіть (не повірите) втягнеться живіт.

Якщо маєте можливість звернутися до фахівців, пройдіть курс якісних мікрострумів – це вплив струмом надмалої амплітуди та частоти на шкіру. Під час процедури використовують спеціальні косметичні препарати, насичені вітамінами, амінокислотами та колагеном.

– Це суперпроцедура для наречених! Вона взагалі не болісна, навіть навпаки – приємна. Відчувається тепло й легке поколювання, – рекомендує експерт модельного реаліті, яке показував Новий канал. – Зазвичай все, що дає такий виражений ефект, боляче, а тут взагалі клас. І жодного періоду відновлення!

А ось від чистки, мезотерапії, біоревіталізації, ботулінотерапії та інших подібних процедур Соня наполегливо рекомендує відмовитися при підготовці до важливої події.

– У жодному разі не робіть чистку та будь-які ін’єкційні штуки незадовго до торжества – ви не знаєте, як саме відреагує на стрес ваше обличчя. Краще не ризикувати, – радить фотографиня.

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