Учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» схудла на 30 кілограмів

Рік тому на зйомках першого випуску Суперсезону модельного реаліті Нового каналу Аня Суліма вразила всіх пишними формами. А через рік вона вже струнка

Як схуднути з 85 до 55 кіло? З огляду на особистий досвід про це може розповісти учасниця другого сезону «Супермоделі по-українськи» та Суперсезону реаліті Аня Суліма.

– Я почала худнути приблизно за місяць до зйомок у СТМПУ – хоча й виступала як Plus-size модель, хотіла виглядати максимально добре, – каже Суліма. – А після вильоту з реаліті, чесно скажу, на схуднення забила. Мені було комфортно в тій вазі, в якій перебувала.

Повернутися до струнких форм Суліму підштовхнуло бажання ще більше подобатися своєму нареченому Августу. Хоча хлопець і не натякав, що фігура коханої його не влаштовує:

– Я схудла завдяки інтервальному голодуванню, – розповідає Аня. – Відразу обмовлюся: перед тим, як спробувати цю систему харчування, отримала дозвіл від лікаря. Не обмежувала себе в їжі, мовляв, сьогодні їм лише варену капусту. Могла дозволити собі навіть бургер, просто в певний проміжок часу. Звісно, не обійшлося без спорту. Залізо в залі я не тягала, але ми з Августом бігали аранці, каталися на велосипедах, грали в баскетбол. Це, до речі, відмінний вид спорту для схуднення – задіяно багато груп м’язів.

Зараз вага Ані Суліми становить близько 55 кілограмів. До такого результату дівчина прийшла приблизно за півроку.

– Звісно, на моєму тілі залишилися спогади про велику вагу – розтяжки. Але я ставлюся до них філософськи – адже коли буду вагітною, теж без них не обійдуся, – усміхається дівчина.

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