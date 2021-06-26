Тунець з овочами в духовці: простий рецепт від переможниці «Супер Топ-моделі по-українськи»

Таня Брик з модельного реаліті Нового каналу поділилася рецептом страви, яка підійде як для повсякденного обіду, так і до святкового столу

Тунець – ароматна, ситна, не кістлява й не жирна риба. З нього виходять дуже смачні, корисні та низькокалорійні страви – як раз те, що треба влітку. Пропонуємо приготувати тунець з овочами в духовці за рецептом Тані Брик – переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

– Плюс цієї страви в тому, що вона готується швидко й дуже просто. Головне – стежте за духовкою. Тунець важливо не перетримати – він зовсім не жирний і може пересушитися. Овочі, до речі, можна замінити будь-якими іншими, – сказала переможниця модельного реаліті, яке показував Новий канал.

Інгредієнти:

філе тунця – 1-2 стейки;

цвітна капуста – 400 г;

печериці – 400 г;

батат – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

італійські трави – за смаком;

сіль – за смаком;

суміш перців – за смаком;

паприка – за смаком;

соєвий соус – 3 ст. л.;

олія з гарбузового насіння – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Промийте філе тунця й висушіть його за допомогою паперових рушників. Почистіть батат і наріжте кружальцями. Печериці промийте й розріжте навпіл. Розберіть цвітну капусту й наріжте її невеликими шматочками, а цибулю – півкільцями. У глибокій каструлі змішайте часник, італійські трави, сіль, суміш перців, паприку, соєвий соус та олію. В ту ж каструлю додайте батат, гриби, капусту і цибулю та добре перемішайте, щоб овочі просочилися соусом. Застеліть деко фольгою й викладіть на нього овочі та філе тунця, відправте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. При подачі стейки тунця наріжте поперек волокон. Спочатку викладіть овочі, на них – шматочки риби. Смачного!

Фото: Unsplash

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