Соня Плакидюк увійшла до складу журі престижної премії MCU AWARDS

17 червня 2021 року в ресторанному комплексі QUEEN відбулося нагородження переможців Національної професійної премії в області модельного бізнесу MCU AWARDS, заснованої Маріанною Погосовою, CEO Model Convention Ukraine

MCU AWARDS – Національна професійна премія в області модельного бізнесу в Україні. Переможці у кожній з номінацій визначаються шляхом закритого голосування ради експертів за результатами 2019-2020 років в зв’язку з пандемією. Надалі, Премію організатори планують проводити щорічно.

Ведучим MCU AWARDS став Тімур Мірошниченко, а хедлайнером вечора – молода українська виконавиця Lida Lee.

До складу експертної ради в цьому році увійшли експерт реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал), fashion & celebrity фотограф, Соня Плакидюк, Олександра Буринська – головний редактор Cosmopolitan, Анастасія Білоус – fashion-редактор ELLE і стиліст, Катерина Попова – шеф-редактор сайту Elle.ua, Валерія Снесарев – головний редактор FW-Daily, Ірина Татаренко – шеф-редактор Marie Claire, Анна Ганопольського – керуючий партнер світського онлайн-видання JetSetter.ua, Роман Тимофєєв – fashion-експерт, експерт Премії BFA, Сергій Дербак – пластичний хірург міжнародного рівня, топ-моделі Сніжана Онопко, Маша Тельна, дизайнери Олена Буреніна, Світлана Бевза, Серж Смолін, стилісти Діана Онацкая і Євген Примаченко, а також топ-візажист, посол Chanel – Ігор Ігнатенко.

– Для мене моделі – це полотно, і це фантастика, наскільки круті «полотна» у нас в Україні! Сьогодні не було жодного прохідного бличчя, і кожному я дала б нагороду, – зізналася зі сцени Соня Плакидюк.

Серед номінанток була і фіналістка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко.

І хоча дівчині не вдалося завоювати перемогу, вона зізналася, що дуже рада стати частиною такого масштабного заходу:

– Я дізналася про цю премію від свого агентства за три дні до вручення, до цього і не здогадувалася, що була номінована, не знала, хто в журі. Я прийшла на премію, зустріла багато друзів, зустріла Соню Плакидюк і вже в розмові дізналася, що вона в журі премії. Я відразу здогадувалася, що нагорода буде не в моїх руках, це було б супер підозріло, – сміється Даша, – адже більшість членів журі – мої хороші знайомі. Було б, мабуть, дивно, якби я виграла. Тим більше, всі дівчата неймовірно красиві, всі – з величезним досвідом, і я насправді, більше кайфувала від тому, що відбувалось, оскільки це, мабуть, вперше всі агентства зібралися разом і змогли між собою поспілкуватися. Була дуже дружня атмосфера, і зовсім не відчувалася конкуренція. Мені було дуже приємно стати частиною такої важливої ​​події в світі українського моделінгу!

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