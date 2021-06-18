Спрінг-роли: рецепт корисної та смачної азіатської страви від Тані Брик
Суші та роли настільки міцно увійшли в наш раціон, що здивувати ними практично неможливо. А ось спрінг-роли — тонкі хрусткі рисові млинчики з начинкою — поки не дуже популярні в Україні. Пропонуємо приготувати їх за рецептом Тані Брик — переможниці реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.
— Спрінг-роли — моя любов! Щоб їх приготувати, треба 10 хвилин часу, а потім отримуєте максимум кайфу! — обіцяє переможниця модельного реаліті Нового каналу. — Дуже легко, смачно та корисно.
Інгредієнти:
- рисовий папір — 10 шт.;
- рукола — за смаком;
- болгарський перець — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- огірок — 150 г;
- лосось або варена телятина — 200 г;
- хумус — за смаком.
Спосіб приготування:
- Змочіть рисовий папір у холодній воді. Потім викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. Після цього розкладіть листи на рівній поверхні та змастіть хумусом.
- Перець, морква, огірок і лосось (або телятину) наріжте тонкими довгими скибочками та поділіть на 10 рівних частин. На край кожного аркуша рисового паперу викладіть інгредієнти, туди ж додайте руколу.
Поверніть рисовий папір у рулет і підігніть краї, як для голубців. Подавати можна з кисло-солодким соусом, соєвим соусом або ж хумусом.
Смачного!
Фото: IStock
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