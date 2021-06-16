Як птах: Алла Костромічова вперше стрибнула з парашутом

Ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) зважилася на екстремальну пригоду

Нещодавно Алла Костромічова — всесвітньо відома модель і ведуча проекту «Супер Топ-модель по-українськи» на Новому каналі — прилетіла до Києва з Нью-Йорка, де живе з чоловіком і сином. На батьківщині дівчина не втрачає часу дарма — заплела афрокосички, відсвяткувала день народження і виконала давню мрію — стрибнула з парашутом!

— Я ніколи в житті не стрибала. Дуже давно хотіла, але мене зупиняв материнський інстинкт. Мене довго вмовляла подруга Влада Рослякова, але я їй казала, мовляв, коли народиш, тоді й поговоримо. А тепер синові п’ять років, мені якось відлягло, чи що, і я зважилася! — зазначила Алла.

Екстрім моделі забезпечили на аеродромі під Києвом. До речі, стрибати з парашутом дівчина приїхала разом зі Станіславом Бондарем — креативним продюсером «Супер Топ-моделі по-українськи». Швидкість вільного падіння — 200 кілометрів на годину. Висота — 4000 метрів. При цьому — ні краплі страху!

— Нам дуже пощастило з погодою — сонце та хмари. Я мріяла пролетіти через хмари! — зізналася ведуча Нового каналу. — Страшно не було, відчувала чистий кайф. Думала, приземлення буде жорстким, але вийшло дуже навіть ніжно. Це так офігенно! Я літала, наче птах! Хочу ще!

Читай також:

Учасниця «Супер Топ-моделі по-українськи» знялася у фільмі з Бредом Піттом і Сандрою Буллок

Що почитати в дощовий вечір: улюблені книжки Тані Брик

Сергій Нікітюк про особливі смаки Грузії: Що обов’язково потрібно спробувати