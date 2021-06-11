Хлібці з тунцем: максимально швидкий сніданок від учасниці «Супермоделі по-українськи»

Навіть якщо ви дуже поспішаєте вранці, є спосіб поснідати смачно й корисно: їм поділилася Вікторія Маремуха

Хоч як би рано ви прокинулися, все одно не встигаєте приготувати поживний і корисний сніданок? Рішення проблеми є. Випускниця реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал, Вікторія Маремуха поділилася рецептом сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини. Серйозно, це займе у вас менше часу, ніж читання цього тексту!

– Хлібці з тунцем – улюблений швидкий сніданок, який відкрив для мене мій тренер, – зізналася учасниця модельного реаліті Нового каналу.

Інгредієнти:

цільнозерновий хліб або хлібці – 2 шт.;

авокадо – 0,5 шт.;

консервований тунець у власному соку – 80 г.

Спосіб приготування:

Візьміть кілька скибочок цільнозернового хліба або хлібців. Якщо зупинилися на хлібі, можете трохи підсушити його на сухій сковороді, щоб було смачніше. Почистіть авокадо й розімніть його м’якоть вилкою до однорідного стану. Намастіть авокадо на хлібці. Злийте олію з тунця й викладіть консерви поверх авокадо. За бажанням можна збризнути соком лимона і прикрасити зеленню.

Смачного!

Фото: Unsplash

В тему:

Чому не можна замочувати шашлик у майонезі: поради від «Пекельної кухні»

Пекельний Шеф Алекс Якутов: «Привчу італійців до буряку та аґрусу»