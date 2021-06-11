Хлібці з тунцем: максимально швидкий сніданок від учасниці «Супермоделі по-українськи»
Навіть якщо ви дуже поспішаєте вранці, є спосіб поснідати смачно й корисно: їм поділилася Вікторія Маремуха
Хоч як би рано ви прокинулися, все одно не встигаєте приготувати поживний і корисний сніданок? Рішення проблеми є. Випускниця реаліті «Супермодель по-українськи», яке показував Новий канал, Вікторія Маремуха поділилася рецептом сніданку, який можна приготувати за лічені хвилини. Серйозно, це займе у вас менше часу, ніж читання цього тексту!
– Хлібці з тунцем – улюблений швидкий сніданок, який відкрив для мене мій тренер, – зізналася учасниця модельного реаліті Нового каналу.
Інгредієнти:
- цільнозерновий хліб або хлібці – 2 шт.;
- авокадо – 0,5 шт.;
- консервований тунець у власному соку – 80 г.
Спосіб приготування:
- Візьміть кілька скибочок цільнозернового хліба або хлібців. Якщо зупинилися на хлібі, можете трохи підсушити його на сухій сковороді, щоб було смачніше.
- Почистіть авокадо й розімніть його м’якоть вилкою до однорідного стану. Намастіть авокадо на хлібці.
- Злийте олію з тунця й викладіть консерви поверх авокадо. За бажанням можна збризнути соком лимона і прикрасити зеленню.
Смачного!
Фото: Unsplash
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