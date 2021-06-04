Сирники з кукурудзяним борошном: рецепт від переможниці «Топ-моделі по-українськи»

Мальвіна Чукля з третього сезону модельного реаліті Нового каналу поділилася незвичайним рецептом популярного сніданку

Сирники – один з найпопулярніших сніданків. Готуються вони максимально просто та швидко, а їх смак подобається як дітям, так і дорослим. Утім, їх можна зробити ще смачнішими, якщо замінити пшеничне борошно кукурудзяним і приготувати за рецептом Мальвіни Чуклі – переможниці третього сезону реаліті «Топ-модель по-українськи» (Новий канал).

– Нещодавно я вперше спробувала зробити сирники з кукурудзяним борошном і вперше вони вийшли ідеальними! – зазначила переможниця реаліті, яке показував Новий канал. – До цього інгредієнта я прийшла випадково: мій син дуже любить мамалигу, а чоловік якось купив замість кукурудзяної крупи борошно. Щоб не викидати, вирішила приготувати щось із нею – так і вийшли мої найкращі сирники.

Інгредієнти:

сир – 400 г;

яйце – 2 шт.;

цукор – 2 ст.л.;

кукурудзяне борошно – 4 ст.л.;

сіль – дрібка;

олія (будь-яка рослинна) – для смаження.

Спосіб приготування:

У глибокій тарілці розімніть сир, потім вбийте в нього яйця. Додайте до сиру і яєць цукор, дрібку солі та кукурудзяне борошно. Гарненько перемішайте. Злегка змочіть руки рослинною олією і сформуйте з отриманої маси сирники. Обкатайте їх з обох боків у кукурудзяному борошні, використовуючи його як паніровку. Прогрійте сковороду з рослинною олією і смажте сирники з обох боків по кілька хвилин, до золотистої скоринки. Готові сирники подавайте зі сметаною, медом, варенням або фруктами. Смачного!

Фото: Pixabay

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