Самая «космическая» участница ТМПУ впервые стала мамой

Участница первого сезона реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал) Катя Пригода родила дочь

Катю Пригоду по прозвищу Ава зрители считали самой «космической» участницей первого сезона проекта «Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал. Любовь к анимэ проявлялась не только в творчестве девушки (Катя — художница), но и во внешнем виде. После окончания реалити Ава немного поработала моделью, а позже сосредоточилась на основной работе и личной жизни. В конце 2019 года девушка вышла замуж, а уже в декабре 2020-го родила дочь!

— Во время беременности у меня не было стереотипных симптомов, даже живота особо не было видно, — вспоминает Катя. — А вот роды без анестезии — тот еще отстой… Мне повезло, что малышка «выскочила» буквально за полчаса.

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К выбору имени для ребенка Ава, как и ко всему в жизни, подошла с креативом. Свою дочь участница ТМПУ назвала Селеной. Это имя древнегреческого происхождения, которое означает «сияние», «свет» или «сияние Луны». Сейчас малышке 9 месяцев.

— Она хорошо развивается, активная. Уже поползла и недавно научилась сидеть, но ей этого мало, очень хочет ходить и общаться, — рассказала Ава Новому каналу. — Поэтому приходится ее все время ловить, готовить, держа на руках, параллельно петь песни и танцевать.