Даша Майстренко о работе с Stradivarius в Испании: «Мне здесь нравится!»

Финалистка реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) Даша Майстренко после небольшой паузы вернулась к модельной работе и снялась для онлайн look book известного мирового бренда

— Полгода назад я думала, что работать моделью уже вряд ли когда буду, — призналась Даша. — Думала, что мои бедра никогда не вернутся к нормальным параметрам, и я уже не так всем нужна. У меня было такое впечатление о самой себе, и я всем говорила, что я больше — не модель. Но после того, как я посетила церемонию вручения модельной премии и узнала, что меня номинировали, после того, как снова почувствовала всю эту атмосферу, поняла, что соскучилась за этим всем! К тому же, на ивенте представители моего модельного агентства сказали, что я очень похудела и могу возвращаться в модельную работу. Я, честно говоря, не ожидала такого услышать, и решила попробовать!

Возвращение в моделинг началось с рабочей поездки в любимого итальянского города Даши:

— Мое агентство в Риме прислало приглашение принять участие в Altaroma (Неделя моды в Риме — прим.ред.), а также поработать там с несколькими дизайнерами. И я согласилась, потому что просто обожаю Рим, там я прожила почти три года, и для меня этот город — отдушина. Я всегда туда хочу, и мне всегда там хорошо! Поэтому я осталась в Риме у подружки, работала там, а чуть позже мое агентство сообщило, что есть возможность поехать работать в Испанию. Там я никогда не была и решила — почему бы нет? И уже потом узнала, что буду работать с брендом Stradivarius! Наше сотрудничество должно было продолжаться три дня, но сегодня, на третий день, мне продлили срок работы еще почти на две недели, и это очень радует. Мне здесь нравится, Испания — страна, где еще меньше работают, чем в Италии: над тобой никто не издевается, дают все, что ты хочешь, кормят, — смеется Даша. — Я не чувствую, что Испания — «моя» страна, но мне здесь нравится.

Напомним, что пока Даша не работала моделью, она успела основать собственный бренд аксессуаров и выпустить полноценную линейку авторских платков.