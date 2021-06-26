Тунец с овощами в духовке: простой рецепт от победительницы «Супер Топ-модели по-украински»

Таня Брык из модельного реалити Нового канала поделилась рецептом блюда, которое подойдет как для повседневного обеда, так и к праздничному столу

Тунец — ароматная, сытная, не костлявая и не жирная рыба. Из него получаются очень вкусные, полезные и малокалорийные блюда — как раз то, что надо летом. Предлагаем приготовить тунец с овощами в духовке по рецепту Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

— Плюс этого блюда в том, что оно готовится быстро и очень просто. Главное — следите за духовкой. Тунец важно не передержать — он совсем не жирный и может пересушиться. Овощи, кстати, можно заменить любыми другими, — сказала победительница модельного реалити, которое показывал Новый канал.

Ингредиенты:

филе тунца — 1-2 стейка;

цветная капуста — 400 г;

шампиньоны — 400 г;

батат — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

итальянские травы — по вкусу;

соль — по вкусу;

смесь перцев — по вкусу;

паприка — по вкусу;

соевый соус — 3 ст. л.;

масло из тыквенных семечек — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Промойте филе тунца и высушите его при помощи бумажных полотенец. Почистите батат и нарежьте кружочками. Шампиньоны промойте и разрежьте пополам. Разберите цветную капусту и нарежьте ее небольшими кусочками, а лук – полукольцами. В глубокой кастрюле смешайте чеснок, итальянские травы, соль, смесь перцев, паприку, соевый соус и масло. В ту же кастрюлю добавьте батат, грибы, капусту и лук и хорошенько перемешайте, чтобы овощи пропитались соусом. Застелите противень фольгой и выложите на него овощи и филе тунца, отправьте в разогретую до 180 градусов духовку приблизительно на 30 минут. При подаче стейки тунца нарежьте поперек волокон. Сначала выложите овощи, на них – кусочки рыбы. Приятного аппетита!

Фото: Unsplash

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