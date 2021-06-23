Знали только самые близкие: финалистка СМПУ Виктория Маремуха вышла замуж за француза

Влюбленные расписались в Киеве в узком кругу друзей — практически для всех это событие стало сюрпризом

Лето — самый популярный сезон для свадеб. К рядам новоиспеченных невест присоединилась и финалистка второго сезона реалити «Супермодель по-украински», которое показывал Новый канал, Виктория Маремуха. В понедельник, 21 июня, неожиданно для всех она вышла замуж за своего возлюбленного — француза Луи.

— Почти для всех наша роспись стала сюрпризом, мы действительно никому ничего не говорили и не собирались. Так мы с Луи для себя решили. Но в момент счастья захотелось им поделиться! — призналась финалистка модельного реалити Нового канала. — О розписи знали только родители и близкие друзья, и то не все. Регистрацией брака дело не закончится. Свадьбе — быть! Как только все наши французские родственники вакцинируются, мы сразу выберем дату и место.

Среди гостей — лучший друг Виктории, основатель рекламного агентства Евгений Таллер, который в качестве группы поддержки приходил с Маре на кастинг «Супермодели по-украински». А макияж невесте делала Виктория Бессараб — главный художник по гриму второго сезона СМПУ. Там девушки познакомились шесть лет назад и общаются до сих пор.

Для остальных свадьба стала неожиданностью еще и потому, что летом 2020 года Виктория и Луи расстались. Несколько недель назад они сообщили о воссоединении и тут же расписались. Пара вместе уже пять лет — они познакомились в Киеве на вечеринке общего знакомого. В декабре 2019 года Луи сделал Виктории предложение руки и сердца — это произошло в Париже. Изначально свадьбу планировали сыграть летом 2020 года, но сначала планам помешал карантин, а затем — расставание. В итоге любовь все равно победила, так что желаем молодоженам долгих и счастливых совместно прожитых лет!

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