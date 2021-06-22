Соня Плакидюк вошла в состав жюри престижной премии MCU AWARDS

17 июня 2021 года в ресторанном комплексе QUEEN состоялось награждение победителей Национальной профессиональной премии в области модельного бизнеса MCU AWARDS, основаной Марианной Погосовой, CEO Model Convention Ukraine.

MCU AWARDS — Национальная профессиональная премия в области модельного бизнеса в Украине. Победители в каждой из номинаций определяются путем закрытого голосования совета экспертов по результатам 2019-2020 годов в связи с пандемией. В дальнейшем, Премию организаторы планируют проводить ежегодно.

Ведущим MCU AWARDS стал Тимур Мирошниченко, а хедлайнером вечера — молодая украинская исполнительница Lida Lee.

В состав экспертного совета в этом году вошли эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал), fashion&celebrity фотограф, Соня Плакидюк, Александра Буринская — главный редактор Cosmopolitan, Анастасия Белоус — fashion-редактор ELLE и стилист, Екатерина Попова — шеф-редактор сайта Elle.ua, Валерия Снесарь — главный редактор FW-Daily, Ирина Татаренко — шеф-редактор Marie Claire, Анна Ганопольская — управляющий партнер светского онлайн-издания JetSetter.ua, Роман Тимофеев — fashion-эксперт, эксперт Премии BFA, Сергей Дербак — пластический хирург международного уровня, топ-модели Снежана Онопко, Маша Тельная, дизайнеры Елена Буренина, Светлана Бевза, Серж Смолин, стилисты Диана Онацкая и Евгений Примаченко, а также топ-визажист, посол Chanel — Игорь Игнатенко.

— Для меня модели – это холст, и это фантастика, насколько крутые «холсты» у нас в Украине! Сегодня не было ни одного проходного лица, и каждому я дала бы награду, — призналась со сцены Соня Плакидюк.

Среди номинанток была и финалистка реалити «Супер Топ-модель по-украински» Даша Майстренко.

И хотя девушке не удалось завоевать победу, она призналась, что очень рада стать частью такого масштабного мероприятия:

— Я узнала об этой премии от своего агентства за три дня до вручения, до этого и не догадывалась, что была номинирована, не знала кто в жюри. Я пришла на премию, встретила много друзей, встретила Соню Плакидюк и уже в разговоре узнала, что она в жюри премии. Я сразу догадывалась, что награда будет не в моих руках, ведь это было бы супер подозрительно, — смеется Даша, — ведь большинство членов жюри — мои хорошие знакомые. Было бы, пожалуй, странно, если бы я выиграла. Тем более, все девушки невероятно красивые, все — с огромным опытом, и я на самом деле, больше кайфовала от происходящего, поскольку это, пожалуй, впервые все агентства собрались вместе и смогли между собой пообщаться. Была очень дружеская атмосфера, и совсем не чувствовалась конкуренция. Мне было очень приятно стать частью такого важного события в мире украинского моделинга!

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