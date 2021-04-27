«Собираю список врачей»: Соня Плакидюк задумалась о пластике

Эксперт модельного реалити Нового канала поделилась своим отношением к пластическим операциям

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински», который показывал Новый канал, знает о beauty-процедурах все: она является амбассадором нескольких косметических брендов, не обходит вниманием инъекции красоты и с радостью тестирует на себе все новинки косметологический сферы.

— Процедур бояться — в салон не ходить, — улыбнулась эксперт модельного реалити, которое показывал Новый канал. — Я это делаю с азартом исследователя, допуская вариант того, что что-то пойдет не так. Но это касается любого процесса. Я вообще довольно храбрый пирожок.

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А в будущем девушка не против даже лечь под нож хирурга — только когда найдет профессионала, которому сможет доверять.

— К пластическим операциям я отношусь прекрасно! Уже собираю список врачей, к которым обращусь, когда надумаю делать блефаропластику, подтяжки и т.д. Я не очень верю в то, что буду стареть прям красиво, как Мэй Маск (73-летняя модель и диетолог, работает в модельной сфере уже более 50 лет. А еще она — мама Илона Маска, — прим. ред.) — готовлю запасной аэродром, — посмеялась Соня Плакидюк.

Блефаропластика — операция по изменению формы век или разреза глаз. Чаще всего такую операцию делают, когда из-за нависания верхнего века или мешков под глазами.

Кстати, уже во вторник, 24 апреля, в 19:00 вы сможете увидеть Соню Плакидюк в Improv Live Show на Новом канале!