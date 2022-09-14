Эксклюзив! Ира Ротар о своей свадьбе: «Наш друг чуть не разбил голову»

Недавно участница «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал), Ира Ротар, поделилась с поклонниками радостной новостью – она вышла замуж!

Выпускница модельного реалити Нового канала теперь счастливая жена. Об этом она сообщила на официальной странице в Instagram.

Эксклюзивно для Нового канала, Ира рассказала подробности подготовки и самой свадьбы.

– Итого мы уже 6 лет. Он сделал предложение на мой День рождения у нас дома. Мы хотели свадьбу, но постоянно откладывали из-за разъездов, съемок, проектов, — рассказала Ира.

Влюбленные готовились к свадьбе в течение трех месяцев, выбирали фотографа, ресторан, платье для невесты. Свадьба состоялась именно так, как мечтала Ира Ротар.

– Слава Богу, обошлось без особых приключений. Может, только с одной: когда поднимали нашего друга, он чуть не разбил голову о стол. Но все прошло круто в кругу родственников и друзей, — поделилась Ира.

К сожалению, из-за войны не все близкие люди Иры присутствовали на свадьбе. Но девушка смотрит на все положительно, говорит, что все догонят со временем.

Новый канал желает безграничного счастья молодым!

Фото Instagram

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