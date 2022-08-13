Базовая косметичка на лето: топ-4 продукта, которые спасут кожу

Участница «Топ-модели по-украински» поделилась своим списком must have-средств во время летней жары

Летом ваша косметичка как никогда нуждается в ревизии — средства, которые вы наносили на лицо еще три месяца назад, сейчас могут совершенно не подойти коже и лишь навредить ей. Но есть четыре продукта, без которых летом точно не обойтись: о них рассказала Юлия Дыхан — участница второго сезона проекта «Топ-модель по-украински», который выпустил Новый канал.

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— Могу смело рекомендовать вам корейскую косметику, так как пользуюсь ею сама. Главное — она действительно качественная, к тому же, недорогая, — говорит Юлия.

Солнцезащитный крем с SPF50+ для лица. Как известно, загар старит кожу. Так что если хотите избежать появления морщин, не выходите летом из дому без крема с SPF50+. Кстати, осенью и зимой тоже нужно использовать крем с SPF, но уже со значением 15-30.

Патчи под глаза. Это чудо-средство всего за 20 минут помогает убрать припухлость, осветлить темные круги под глазами, разгладить морщины и снять все следы усталости. При этом вам не нужно тратить на нанесение патчей много времени — наклейте их во время завтрака и совмещайте приятное с полезным.

Гель для бровей и блеск для губ. Летом кожа особенно нуждается в очищении и увлажнении, так что забудьте об агрессивном макияже. Тем более, что уложенные брови и увлажненные губы действительно выглядят гораздо лучше, чем «боевой раскрас». А чтобы кожа лица выглядела идеально без косметики и тонального крема, не забывайте правильно ухаживать за ней.