Ситуация на Тайване: Алина Панюта рассказала о ситуации на Тайване

Победительница второго сезона «Супермодели по-украински» (Новый канал) Алина Панюта рассказала, какая ситуация сейчас на Тайване, какие настроения царят в стране, где модель живет и работает уже два года.

– На Тайване я уже два года, сначала приехала по модельному контракту, потом осталась учиться в универе, – рассказывает Алина. – Сейчас моделинг оставила как part time job, больше концентрируюсь на учебе.

Cейчас смотрят

С 24 февраля Алина активно поддерживает Украину в своих соцсетях, рассказывает подписчикам из разных стран, что действительно происходит на ее Родине, и даже создала собственный проект:

– Кроме личных пожертвований ВСУ мы с девушками из Украины, которые сейчас живут на Тайване, создали проект Divchata Power. Это платформа, которая позволяла тайванцам донатить деньги в поддержку украинцев, а мы им в ответ присылали тематические сувениры: футболки, маски, свечи, кремы и т.д. с украинской символикой. Чуть меньше чем за месяц мы собрали почти два миллиона гривен, которые распределили между Благотворительным фондом «Благомай», помогающим деткам, оставшимся без родителей, проектом «Город Добра», помогающим женщинам и детям, потерявшим дома, и еще часть денег отправим на медицинское оборудование для раненых.

«‎Если ты приезжаешь без денег, тебя обеспечивают»: Участница СМПУ – о том, как во Франции помогают беженцам из Украины

Рассказала Алина и о том, что сейчас происходит на Тайване, и как чувствуют себя местные жители:

– Все довольно стабильно, конечно, все следят за военными маневрами Китая, но подобное здесь так часто происходит, что все уже привыкли, и не слишком переживают. Вообще мне кажется, что местные больше боятся коронавируса (все еще), чем войны с Китаем. Все мои знакомые и друзья позиционируют себя исключительно как тайваньцы и очень обижаются, когда их называют китайцами. Возможно, среди пожилых людей еще остались сторонники единого Китая, но их меньшинство. Для меня вообще удивительно, что большинство стран не признают независимость Тайваня, ведь здесь свои границы, визовый режим, президент, демократическая политика, очень отличающаяся от коммунистического Китая, своя армия, валюта, и самое главное – национальное сознание. Как вообще кто-нибудь может считать Тайвань китайским?

Вика Рогальчук: Как найти жилье и работу во Франции и выучить язык бесплатно

Алина также рассказала, что паники в стране пока нет:

– Мне кажется, паника разводится исключительно в иностранных СМИ. К примеру, я вижу, что кремлевские пропагандисты очень спекулируют на этой теме в надежде, что потенциальный конфликт на Тайване отвлечет США от помощи Украине. Но в самом Тайване паники нет, все понимают, что Китай своими военными маневрами только запугивает и провоцирует США, ведь развязать войну для Китая, экономика которого на 80% зависит от внешней торговли, равносильно самоубийству. И я думаю, Си Цзиньпин не настолько больной маразматик, как путин. К тому же Китай понимает, что в случае военной агрессии против Тайваня США будет непосредственно участвовать в этой войне, ведь на самом деле Тайвань более важный игрок на международной экономической арене, чем Украина, из-за своей монополии в производстве полупроводников. Проще говоря, будут бомбить Тайвань – весь мир останется без новых компьютеров и телефонов. Поэтому он чувствует себя более защищенным.

Что важно, по словам Алины Панюты, на Тайване очень поддерживают Украину:

– Все тайваньцы очень поддерживают Украину и осуждают агрессию россии на государственном и народном уровнях. Тайвань присоединился к экономическим санкциям, отправляет гуманитарную помощь переселенцам из Украины в Восточной Европе, финансировал послевоенное восстановление Бучи. Почти каждые выходные в Тайбэе у российского консульства проходят митинги в поддержку Украины. Если вы смотрели в новостях, как тайваньцы встречали Пелоси в аэропорту, то, видимо, обратили внимание, что многие были одеты в сине-желтое и держали флаги Украины. Поддержка Тайваня колоссальна!

Алина призналась, что очень ждет окончания войны в Украине, потому что хочет вернуться домой и увидеть родных:

– Я очень соскучилась по Украине и родителям, которых не видела уже два года, поэтому как только мы победим, сразу приеду! Но, вероятно, на месяц-полтора, не больше. Сейчас в планах – продолжать обучение и совершенствовать китайский. А там посмотрим.

Читай:

«Я писала записки: «Не трогайте, ребенок в машине»»: Влада Роговенко – об эвакуации из Днепра