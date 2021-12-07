Как легко просыпаться по утрам: советы от Сони Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) поделилась лайфхаками, которые пригодятся каждому

Пандемия коронавируса нарушила режим практически всем — удаленка позволила просыпаться позже обычного и заниматься домашними делами параллельно с рабочими. Правда, вернуться в докарантинный ритм удалось не всем. Если вы входите в число «счастливчиков», которые до сих пор не могут по утрам оторвать себя от подушки, предлагаем несколько лайфхаков от Сони Плакидюк — fashion&celebrity-фотографа и эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

Как легко проснуться: лайфхаки от Сони Плакидюк

Не ешьте на ночь. Это одно из главных правил Сони, и работает оно безотказно. Фотограф уже более года «сидит» на интервальном голодании и не ест после 17:00 — это помогает и фигуру в форме держать, и чувствовать себя бодрее. Предупреждаем: не переходите на интервальное голодание без консультации врача! Спите с приоткрытым окном и в маске для сна. Достаточное количество кислорода в комнате в сочетании с маской обеспечит глубокий сон. Мотивируйте себя на ранние подъемы.

— Придумайте с вечера что-то приятное. Это может быть красивый завтрак или просмотр новой серии любимого сериала — в общем, то, ради чего будет легче подняться с кровати, — отметила эксперт модельного реалити Нового канала.

И главное (хоть и самое сложное) — не поддавайтесь соблазну несколько раз переставить будильник!

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