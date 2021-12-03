Как бороться с появлением морщин: личный опыт Сони Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) рассказала, что помогает ей всегда выглядеть молодо и свежо

Внешность Сони Плакидюк — фотографа и эксперта модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, никого не оставляет равнодушным. Она яркая, неординарная и запоминающаяся. А еще у Сони идеальная кожа — без неровностей и высыпаний. Как же ей удается бороться с появлением морщин?

Как не допустить появление морщин: 5 советов от Сони Плакидюк

Соня никогда лишний раз не трогает лицо руками и вам не рекомендует. Понаблюдайте за тем, как вы сидите, опершись щекой об руку, растягивая кожу. Начинайте постепенно избавляться от этой привычки. Поверьте, потом скажете себе за это «спасибо».

Не забывайте снимать макияж, в каком бы состоянии не пришли домой. Даже если вы очень устали, найдите силы, чтобы умыться, иначе морщины и прыщики не заставят себя ждать!

Следите за качеством воды, при помощи которой ухаживаете за лицом. Соня, например, умывается только питьевой.

Подбирайте косметику у косметолога — он точно знает, какие продукты подойдут вашему типу кожи, а какие будут провоцировать ее преждевременное старение.

Не забывайте следить за мимикой, даже если вас никто не видит.

— Дома хожу с максимально расслабленным лицом, как дурачок. Тоже понаблюдайте, какое выражение вы фиксируете, и очень удивитесь, — отметила эксперт модельного реалити Нового канала Соня Плакидюк.

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