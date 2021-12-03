Как бороться с появлением морщин: личный опыт Сони Плакидюк
Fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) рассказала, что помогает ей всегда выглядеть молодо и свежо
Внешность Сони Плакидюк — фотографа и эксперта модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, никого не оставляет равнодушным. Она яркая, неординарная и запоминающаяся. А еще у Сони идеальная кожа — без неровностей и высыпаний. Как же ей удается бороться с появлением морщин?
Как не допустить появление морщин: 5 советов от Сони Плакидюк
- Соня никогда лишний раз не трогает лицо руками и вам не рекомендует. Понаблюдайте за тем, как вы сидите, опершись щекой об руку, растягивая кожу. Начинайте постепенно избавляться от этой привычки. Поверьте, потом скажете себе за это «спасибо».
- Не забывайте снимать макияж, в каком бы состоянии не пришли домой. Даже если вы очень устали, найдите силы, чтобы умыться, иначе морщины и прыщики не заставят себя ждать!
- Следите за качеством воды, при помощи которой ухаживаете за лицом. Соня, например, умывается только питьевой.
- Подбирайте косметику у косметолога — он точно знает, какие продукты подойдут вашему типу кожи, а какие будут провоцировать ее преждевременное старение.
- Не забывайте следить за мимикой, даже если вас никто не видит.
— Дома хожу с максимально расслабленным лицом, как дурачок. Тоже понаблюдайте, какое выражение вы фиксируете, и очень удивитесь, — отметила эксперт модельного реалити Нового канала Соня Плакидюк.
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