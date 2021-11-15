(Українська) Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Девушка поделилась рецептом, по которому сама время от времени готовит пикантное блюдо

Морковь по-корейски — это пикантный салат, который придумали корейцы, депортированные в Советский Союз в 30-х годах прошлого столетия. Они не нашли в стране продуктов для приготовления корейских холодных закусок и заменили их морковью. Блюдо до сих пор пользуется популярностью, ведь готовить его — проще простого! Особенно если воспользоваться рецептом Виктории Маремухи — участницы реалити «Супермодель по-украински», которое показывал Новый канал.

Ингредиенты:

морковь — 1 кг;

чеснок — 5-6 зубчиков;

соль — 1 ст. л.;

красный перец, черный перец — по 1 чайной ложке;

уксус — 5 ст. л.;

подсолнечное масло — 50 г;

сахар — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и почистите морковь, после чего натрите ее на специальной терке тонкими и длинными «спагетти». Посыпьте тертую морковь солью, перцем, сахаром или специальной смесью приправ для морковки по-корейски. Добавьте уксус, перемешайте и оставьте настояться на 10-15 минут. Когда морковь пустит сок, добавьте к ней пропущенный через пресс чеснок. Положите его сверху и пока не перемешивайте. Растительное масло раскалите на сковороде (только внимательно следите, чтобы оно не закипело). Затем вылейте его на чеснок, и все перемешайте. Разложите морковь по герметичным контейнерам и спрячьте в холодильник. Лучше всего мариновать ее 12 часов. Морковь по-корейски станет идеальным дополнением к любому гарниру.

Приятного аппетита!

Фото: Unsplash

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