(Українська) Морква по-корейськи: рецепт від фіналістки «Супермоделі по-українськи» Віки Маремухи

Морковь по-корейски: рецепт от финалистки «Супермодели по-украински» Вики Маремухи
Девушка поделилась рецептом, по которому сама время от времени готовит пикантное блюдо
Морковь по-корейски — это пикантный салат, который придумали корейцы, депортированные в Советский Союз в 30-х годах прошлого столетия. Они не нашли в стране продуктов для приготовления корейских холодных закусок и заменили их морковью. Блюдо до сих пор пользуется популярностью, ведь готовить его — проще простого! Особенно если воспользоваться рецептом Виктории Маремухи — участницы реалити «Супермодель по-украински», которое показывал Новый канал.
Ингредиенты:
- морковь — 1 кг;
- чеснок — 5-6 зубчиков;
- соль — 1 ст. л.;
- красный перец, черный перец — по 1 чайной ложке;
- уксус — 5 ст. л.;
- подсолнечное масло — 50 г;
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Помойте и почистите морковь, после чего натрите ее на специальной терке тонкими и длинными «спагетти».
- Посыпьте тертую морковь солью, перцем, сахаром или специальной смесью приправ для морковки по-корейски. Добавьте уксус, перемешайте и оставьте настояться на 10-15 минут.
- Когда морковь пустит сок, добавьте к ней пропущенный через пресс чеснок. Положите его сверху и пока не перемешивайте.
- Растительное масло раскалите на сковороде (только внимательно следите, чтобы оно не закипело). Затем вылейте его на чеснок, и все перемешайте.
- Разложите морковь по герметичным контейнерам и спрячьте в холодильник. Лучше всего мариновать ее 12 часов. Морковь по-корейски станет идеальным дополнением к любому гарниру.
Приятного аппетита!
Фото: Unsplash
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