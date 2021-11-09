«Флиртую на украинском, ругаюсь на русском»: Соня Плакидюк — о чувстве языка

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) призналась в любви к украинскому языку

Во вторник, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка — отличный повод вспомнить, за что мы любим нашу соловьиную. Например, для fashion&celebrity-фотографа и эксперта реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Сони Плакидюк украинский — язык любви.

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— Я абсолютная билингва. В детстве родители говорили со мной и на русском, и на украинском. Если перехожу на украинский, думаю тоже на нем — в голове не перевожу. У меня есть такое чувство языка… Например, флиртовать мне нравится на украинском, он более мягкий. А ругаться — на русском. Не потому что он жесткий, просто я на нем быстрее разговариваю, — рассказала Соня.

В быту девушка общается на двух языках. Причем украинский знает настолько хорошо, что даже получала предложения стать учителем.

— Я — «поломанный» гуманитарий. Именно поэтому теперь всем подсказываю украинские слова, — смеется эксперт модельного реалити Нового канала. — Приходилось за весь физико-математический лицей отдуваться на олимпиадах по украинскому языку и литературе. Даже ездила на Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка. Именно оттуда я знаю все сложные места, на которых все часто спотыкаются. Мне как-то написали: «Соня, снимите, пожалуйста, уроки украинского языка — будем учить вместе с вами. Дети хотят разговаривать на украинском так же красиво, как вы! Вы делаете очень много для популяризации родного языка».

Вся правда о съемках «Супер Топ-модели по-украински», отношениях между экспертами проекта и экспериментах с имиджем — в пост-шоу «Предметка» с Соней Плакидюк: