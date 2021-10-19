Настя Рудая про участие в Мисс Украина 2021, хейтеров и конкуренцию с Нантиной Дрончак

Участница третьего сезона «Топ-модель по-украински», Настя Рудая эксклюзивно Новому каналу рассказала про подготовку к конкурсу Мисс Украина 2021 и ответила хейтерам, которые считают, что все конкурсантки в этом году – одинаковые.

Настя Рудая была любимицей тысяч зрителей модельного реалити, которое показывал Новый канал. Несмотря на то, что девушке не удалось выиграть, такой аудиторией фанатов, как у нее, может похвастаться далеко не каждая победительница проекта.

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Они продолжают следить за моделью и сейчас в социальных сетях, а Насте всегда есть чем поделиться с подписчиками:

— Последний год я занималась своим бутиком, развитием бизнеса, да и модельную карьеру на паузу не ставила! После того, как я покрасилась в блондинку, спрос сумасшедший, и у меня на протяжении последнего года было очень много работы. Так как был карантин и некуда было особо ходить, я работала даже еще больше, в режиме нон-стоп. И очень собой горжусь!

Настя Рудая продолжает развиваться, и в 2021 году поставила себе новую цель – выиграть один из самых престижных конкурсов красоты — «Мисс Украина»:

— У меня всё в жизни получается с третьего раза, — со смехом рассказывает Настя. – Так было с участием в «Топ-модель по-украински», так получилось и с этим конкурсом. Меня несколько раз приглашали на кастинги, но я даже не отвечала, а на третий раз решила-таки попробовать. Смотрю, возраст участниц – до 25 лет, а мне как бы уже 26. Спрашиваю, мол, вы вообще в курсе, что я не подхожу? Но оказалось, что в этом году, в честь 25-летия конкурса, организаторы продлили возраст участниц. И я согласилась. Решила, почему бы не попробовать свои силы среди самых красивых девушек страны, так как я и без этого конкурса уже включаю себя в их число.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Среди конкуренток Насти, которые прошли в ТОП-25 «Мисс Украина 2021» — участница «Супермодель по-украински» — Нантина Дрончак.

— Нантина, естественно, выделяется среди нас, — рассказывает Настя. — Но чувствуется сразу эта медийность, как и у меня, и еще у нескольких участниц. Девочки все очень интересные, и я рада, что попала на конкурс с третьего раза, наверное, это всё не просто так. Потому что я смотрела на участниц прошлых годов, и мне казалось, что внешность у них не конкурсная: сделано много операций, на лицах живого места нет. Это некрасиво, это не о конкурсе Мисс Украина, это о конкурсе «работа какого пластического хирурга лучше».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

В комментариях под фото участниц «Мисс Украина 2021» на официальной страничке конкурса многие пишут о том, что в этом году все девушки – как под копирку, очень похожи друг на друга. Но Настя с такими отзывами не согласна:

— Ну конечно! Нас всех одели в одинаковые купальники и одинаково накрасили. В этом, в общем-то и состоит задумка, что, несмотря на нашу одинаковую одежду, мы всё равно все разные. Снэпы, кстати, нам делала Соня Плакидюк, и я очень благодарна вселенной, что уже знакома с ней, и мне было, наверное, комфортнее, чем всем остальным работать с ней. Девочки все без контурных пластик, без силикона. По фото, возможно, так и не скажешь, но мы живем вместе уже неделю, и все конкурсантки очень красивые, каждая по-своему особенная. Так как я «за» здоровую конкуренцию, мне еще интереснее участвовать. Свои шансы я оцениваю высоко. Для себя я, естественно, уже победительница, потому что я попала в ТОП-25. Это лишний раз подтверждает, что я — самая красивая девушка этой страны. А там дальше посмотрим, как будет. Для себя я всегда победительница – это моё кредо по жизни.

Настя признается, что после участия в модельном реалити, ей уже ничего не страшно:

— После «Топ-модели по-украински» этот конкурс для меня — вообще не испытание! Многим девочкам сложно – питание, режим, а так как я уже знаю, что меня ждет, то живу не в неведении, и для меня здесь всё достаточно легко. «Топ-модель по-украински» — это была школа жизни, после которой мне море по колено.

Что ж, пожелаем Насте Рудой и Нантине Дрончак удачи в конкурсе и продолжаем следить за успехами участниц модельного реалити в конкурсе «Мисс Украина 2021». Ведь мы точно знаем – эти девочки способны на многое!

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