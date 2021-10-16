Арина Любителева выпустила песню «Февраль»: «Я очень долго не решалась…»

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Арина Любителева больше четырех лет готовила к выходу свою дебютную песню. И спустя годы работы ARINA RI, наконец, представила миру своё творчество, несмотря на все сложности.

— Песня «Февраль» родилась еще в 2017 году, когда я была в Нью-Йорке, — рассказывает Арина о своей работе. — Тогда я проживала сложное расставание с молодым человеком. И я написала эту песню на следующий день после того, как мы поставили точку в отношениях. В конце 2018 года я прилетела в Украину и поняла, что хочу взять паузу в моделинге, что устала так много работать и пришло время записывать песню. Я уже тогда четко знала, как она должна звучать. Я пришла к звукорежиссеру, напела ему «Февраль», и мы вместе подбирали музыку: сами играли на пианино, подбирали звуки гитары, в конце у меня звучит арфа. А все потому, что я хотела, чтобы моя песня звучала так, будто я исполняю ее с огромным оркестром. И чтобы звук был такой, словно я сижу где-то в оркестровой яме.

Песню Арина готовила к выходу четыре года. И хотя еще в 2018 трек был практически готов, девушка призналась, что отложила презентацию из-за страха и сомнений:

— Я очень долго не решалась… Думала, ну куда я лезу? Я же не певица, я модель… А потом в 2019 году решила сделать важный шаг и нашла человека, который работает над обложками самых крутых артистов – дизайнера SAVKA, и он сделал мне обложку «Февраля». Фото для нее мы делали в Париже. Могу сказать, что над моей песней работала нереально крутая команда! Но песня так и не вышла ни в 2019, ни в 2020 году. В 2021, наконец, решилась, но выложить песню с первой попытки мне не удалось. В первый раз всё провалилось: мы залили песню на дистрибьюторский сайт, и ее «заломали» два раза подряд. Но с третьей попытки всё получилось!

Арина Любителева призналась, что быть певицей она мечтала с детства:

— Когда я была маленькой, очень хотела работать водителем маршрутки. А потом, когда немного подросла, я мечтала быть певицей. И вот, может быть, моя маленькая детская мечта осуществится! Сейчас я готова представить миру свой «Февраль» спустя четыре долгих года. Для меня это важный шаг. Большой шаг к принятию себя. Я надеюсь, что эта песня достучится до сердец слушателей и поселиться в них надолго!

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