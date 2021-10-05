Порезанные кутикулы и вздувшийся лак: Таня Брык сделала маникюр за 3500 грн

Победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) работает по контракту в Дубае. Она шокировала работой местного nail-салона

Недавно победительница реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Таня Брык отправилась работать в Объединенные Арабские Эмираты — ей предложили контракт в одном из самых богатых городов мира – Дубае. Но жизнь в этом месте не такая сладкая, как кажется на первый взгляд. Например, недавно Таня сходила на маникюр за 3500 грн, во время которого ей изуродовали руки.

«Мы расстались прямо на границе»: Ева Крутова про переезд, разлуку и сложности в отношениях

— Клиенты попросили сделать металлик-маникюр для съемки. Мой менеджер выбрала салон, ехать надо было срочно, а я была очень сонная… Там мне сделали самые ужасные ногти в моей жизни! Порезали кутикулу, маникюр выглядел просто ужасно, все покрытие – в пупырышках… И за это я заплатила 130 долларов, то есть 3500 грн, — пожаловалась Таня. — Причем когда мне порезали кутикулу и оттуда начала литься кровь, передо мной даже не извинились. Лишь через пять минут девочка протерла мне палец антисептиком со словами: «Ну что, печет?» Говорю: «Ну, да» А она: «Ничего, сейчас пройдет».

Последствия работы мастера Таня увидела на своих ногтях не сразу — в салоне был плохой свет, поэтому разбиралась с beauty-беспределом модель уже дома.

— Начались переговоры с менеджером. Естественно, я хотела вернуть деньги обратно. Связавшись с салоном, услышала только извинения (раньше нужно было), а еще они очень просили удалить все мои сторис о маникюре, — рассказала победительница модельного реалити Нового канала. — Даже почистили все комментарии под постами, которые оставили мои подписчики. Все эти разбирательства мне очень надоели. В итоге я написала салону довольно агрессивное сообщение, после которого деньги вернулись в ту же секунду. Вывод такой: не ездите на маникюр сонными и отстаивайте свои права!

Читай также:

Победительница «Супер Топ-модели по-украински» запустила собственный бренд

Алина Панюта беременна? (ФОТО)