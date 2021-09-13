Алина Панюта беременна? (ФОТО)

Победительница второго сезона «Супермодель по-украински» Алина Панюта поделилась в сторис снимком с большим животиком, и фаны ринулись поздравлять девушку с грядущим пополнением. Но оказалось – рано!

— Это фото со съемок одежды для будущих мамочек, — рассказала Алина эксклюзивно Новому каналу. – Мне для этой работы сделали специальный накладной животик. Решила сделать снимок и пошутить в Instagram, но сразу посыпалось так много поздравлений, что, судя по всему, слишком жесткая шутка получилась!

Модель рассказала также, что сейчас живет на Тайване, учится и детей в ближайшем будущем пока не планирует:

— Уже год я на Тайване работаю, полгода учу китайский язык. В планах, если все получится, поступать здесь в университет. О детях я пока не задумываюсь и планирую не задумываться еще лет семь. У меня совсем другие планы на учебу, на карьеру, и вообще на свою личную жизнь в целом.

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