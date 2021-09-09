Находчивый Топоринский, марширующий Сукач и Алла Костромичева в ультрамини: Наши на Ukrainian Fashion Week

По традиции в показах Украинской недели моды, которая проходила в Мыстецком Арсенале со 2 по 5 сентября, принимали участие выпускники «Топ-модели по-украински» и «Супер Топ-модели по-украински» (Новый канал). Более того, в этом году на подиуме можно было увидеть и ведущую реалити Аллу Костромичеву.

Рекордсменами по количеству показов стали Амина Досымбаева и Дмитрий Сукач.

– Я ходила в этом сезоне Украинской недели моды у MILD POWER, Open Fashion Studio, ARUTIUNOVA, а также принимала участие в дефиле в рамках финала конкурса «Погляд у майбутнє», который проходил в последний день UFW. Самый необычный образ, как по мне, был у Open Fashion Studio: бело-оранжевая шляпка-таблетка и пончо на деревянной основе, которое почти полностью состояло из длинной ассиметричной бахромы, – рассказывает Амина.

А вот Дима Сукач на подиуме остался без любимого образа.

– Это был мой пятый сезон Украинской недели моды, и в целом он получился достаточно насыщенным, – делится Дима с Новым каналом. – Так как в этот раз я был без агентства, находил себе работу сам и в итоге сделал четыре показа. Считаю это успехом, учитывая еще, что показов для парней на этой Неделе моды было очень мало. Я участвовал в фешн-шоу брендов Iron Thread, YADVIGA NETYKSHA – с ними работал и в прошлом году. Принимал также участие в диджитал-презентации FINCH, а также выходил на подиум в рамках конкурса «Погляд у майбутнє».

По образам больше всего понравился мой лук у Iron Thread, но так получилось, что прямо перед показом его заменили на другой, который мне нравился меньше. Но это всё субъективно! Коллекция в целом получилась очень классная. У YADVIGA NETYKSHA мне достался один из самых необычных луков, да и задача стояла нестандартная – сделать не классическую проходку, а нечто похожее на «стильный марш». И мне это удалось, вечером после показа дизайнер написала слова благодарности в Instagram.

Дима Топоринский импровизировал на ходу в прямом смысле этого слова.

– У меня было четыре выхода: в показах брендов LEM и MDNT:45, и два – в рамках финала конкурса молодых дизайнеров, – вспоминает Дима. – Во время одного из показов случился казус: когда я участвовал в дефиле MDNT:45, у меня на центральной линии слетели сандалии, и пришлось остановиться, на пафосе их снять и пойти дальше. Я очень переживал, так как обувь была привязана, но они полностью слетели, и другого выхода не было. Надеюсь, многие решили, что это была такая задумка!

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Вместе с Димой на показе бренда LEM на подиуме также можно было заметить и участницу «Супер Топ-модели по-украински» Сашу Кугат:

– Я ходила у LEM, открывала STARCHAK – их одежда, кстати, была у нас в Суперсезоне на испытании с Эйфелевой башней, и закрывала показ BEZMEZH. Впечатления от Украинской недели моды, как всегда, самые лучшие! Я два года не попадала на Ukrainian Fashion Week из-за контрактов, успела очень соскучиться!

Победительница «Супер Топ-модели по-украински» Таня Брык на этой Неделе моды участвовала только в одном показе – открывала шоу Lallier:

– В этом году я, если честно, совсем не планировала участвовать в показах Украинской недели моды, – призналась модель. – Но дизайнер бренда Lallier, с которым мы уже давно сотрудничаем, позвонил в мое агентство и попросил приехать на шоу в рамках UFW. Я просто кайфую от этой коллекции, потому что с одной стороны она напоминает XVIII век: корсеты, перчатки, твид, а с другой стороны – всё переделано в соответствии с современными трендами, нет длинных юбок, всё коротенькое, открывает ножки. Можно почувствовать себя девочкой бунтаркой-аристократкой! Как мне говорила дизайнер Юлия, эта коллекция создана для девушек, у которых нет страхов, которым надоели современные рамки, и если честно, мне кажется, я хорошо прочувствовала настроение коллекции и смогла достойно открыть показ.

Открывала Неделю моды, а, точнее, первый показ на Ukrainian Fashion Week sept 2021 – ведущая модельного реалити Алла Костромичева:

– Когда я вышла на подиум на показе бренда COAT by Katya Silchenko, у меня были мурашки, так сильно по всему этому соскучилась! Было очень волнительно и трогательно, – рассказывает Алла. – На этой UFW я сделала только один показ эксклюзивно, и еще с одним дизайнером мы готовим проект для Недели моды в Нью-Йорке, но это будет сюрприз. Из образов коллекции COAT by Katya Silchenko мне очень понравилось пальто, в котором выходила в финале, но поскольку я очень люблю свои ноги, то всё-таки больше кайфовала во время первого выхода в ультракоротких шортах и топе под пальто. Сейчас я в Киеве, и очень рада, что здесь происходит много интересных ивентов. Мы готовим осеннюю смену Models Camp и сейчас занимаемся подготовкой этого проекта, обновляем программу, ведь многие девочки возвращаются, и хочется всех удивить.

Также на показах в рамках Украинской недели моды можно было увидеть участницу третьего сезона «Супермодели по-украински» Машу Шевченко в показе бренда 2WB и участницу первого сезона «Топ-модели по-украински» Лену Феофанову в показах MDNT:45 и ZHARKO.

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