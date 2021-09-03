Алла Костромичева открыла Украинскую неделю моды

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» Алла Костромичева в первый день Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021 открывала показ бренда COAT by Katya Silchenko, с которого стартовал новый сезон Украинской недели моды

2 сентября в Мыстецком Арсенале традиционно многолюдно: красивые корнеры, стильные зоны партнеров, звезды, выгуливающие модные наряды, и, конечно же, первые показы UFW noseason sept 2021.

Открывал Украинскую неделю моды показ топового украинского дизайнера, эксперта реалити «Подиум» на Новом канале – Кати Сильченко. И первой на подиуме в образе из новой коллекции COAT by Katya Silchenko появилась ведущая модельного реалити, Алла Костромичева.

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Ультракороткие серые шорты с высокой талией, рубашка-топ в крупную клетку с отложным воротничком и элегантное длинное светлое пальто с трендовой клетчатой подкладкой – идеальный лук, который подчеркнул все достоинства топ-модели.

Новая коллекция COAT by Katya Silchenko выполнена в сдержанных холодных тонах – песочный, беж, мята, оттенок морской соли, кремовый и карамельный. А ставку дизайнер традиционно сделала на элегантность и женственность, которые читались в силуэтах: платья-футляры, костюмы, силуэтные пальто.

Закрывала показ также Алла Костромичева. Второй раз ведущая вышла на подиум в длинном платье-пальто мятного оттенка с фактурной юбкой, талию которого подчеркивала необычная кроссбоди-сумка на тонком пояске. Невероятно нежный, чувственный образ!

С нетерпением ждем следующих показов, ведь мы точно знаем, что увидим на подиуме Ukrainian Fashion Week не только ведущую «Супер Топ-модель по-украински», а и нескольких участниц.

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