(Українська) Єва Крутова і Діма Топоринський запускають авторський модельний курс

Не так давно участники «Топ-модель по-украински» (Новый канал), наконец, откровенно рассказали, как прошли их последние полтора года и через какие трудности им пришлось пройти. Несмотря на то, что судьба подбрасывала парочке одно испытание за другим, Ева с Димой со всем справились, и вместе шли к воплощению мечты – открыть авторский курс для тех, кто мечтает стать моделями и не знает, с чего начать.

— Мы собрали основные положения позирования и дефиле, свой опыт и приёмы, которые используем на съёмках для того, чтобы получился лучший результат. И готовы делиться им с каждым, кто хочет себя в этом попробовать, — рассказывает Ева о практическом курсе.

— Я знаю, что многие ребята вдохновлялись реалити «Топ-модель по-украински» и нами, и мы хотели бы это вдохновение превратить во что-то более прикладное. Возможно, в умения или знания 🙂 За годы работы моделью у меня появилось много навыков, и хочется поделиться ими с теми людьми, которым это по-настоящему интересно. Кто мечтает об этом так, как мечтала в свое время я. И мы решились, добавили в обучение практику, с помощью которой ребята смогут полностью погрузиться в процесс. Моделинг — сложная профессия, её нужно любить всем сердцем и лучше это понять сразу.

На все вопросы о курсе Ева Крутова и Дима Топоринский с удовольствием ответят в своих соцсецях.

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