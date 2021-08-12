«Мы расстались прямо на границе»: Ева Крутова про переезд, разлуку и сложности в отношениях

Любимая парочка всех фанов «Топ-модель по-украински» (Новый канал) — Ева Крутова и Дима Топоринский прошлым летом напугали подписчиков: долгое время они постили фото из разных уголков Украины, и легко можно было понять, что влюбленные достаточно длительный период уже не живут вместе.

Поклонники строили догадки – рассталась ли пара или это временные меры, и вот, наконец, эксклюзивно Новому каналу Ева рассказала, что же происходило в то время на самом деле:

— В прошлом году, когда начался карантин, мы остались без работы и пришлось съехать в пригород. Было очень много свободного времени, мы начали думать, чем же заняться и поняли, что сейчас достаточно времени для того чтобы разработать что-то свое. Летом мы планировали с Димой поехать в Крым, в Феодосию, где у меня есть квартира, море рядом. Хотели пожить там какое-то время, заняться разработкой модельного курса и заниматься с детками и подростками, которые мечтают стать моделями.

Но желаниям и планам влюбленных не суждено было воплотится в реальность:

— Когда мы ехали, Диму не пустили на границе, и он осталась здесь, в Украине, а я была в Крыму. Из-за карантина, закрытых границ и сложных условий их пересечения, с августа по декабрь мы были врозь, общались только по телефону и очень скучали. Я не могла выехать и была близка к депрессивному состоянию. Было сложно изначально, так как мы расстались прямо на границе, — вспоминает Ева. — Я прошла паспортный контроль и ждала на улице уже, а Диму развернули. Мы даже не смогли попрощаться нормально. Я вся в слезах и соплях задерживала машину, которая должна была везти нас дальше, пока Дима не набрал и не сказал, что его никак не пустят. Первая неделя была как в тумане, не знала, что делать — уехать обратно в Киев я не могла из-за новых карантинных ограничений.

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Разлуку Ева переносила сложно – да и не удивительно, ведь до этого с момента начала романа на площадке «Топ-модель по-украински» они с Димой практически никогда не расставались на такое длительно время.

— Первое время я отвлекала себя тем, что занималась обустройством квартиры, и надеялась, что Дима найдёт способ приехать чуть позже, или что границы откроют, — вспоминает девушка. — Но этого не произошло, я начала закрываться и зацикливаться на том плохом, что происходит; на том, что не получается. Но ждала, когда мне Дима напишет какие-то хорошие новости. Мы отдалились, общения стало меньше, мы старались поддерживать любовь всеми силами. В голову начали лезть мысли об одиночестве, с которыми нужно было бороться ради НАС. И в какой-то момент в конце ноября, Дима мне сказал, что он снял новую квартиру и вернулся в Киев. Мне оставалось найти способ приехать тоже. Я начала искать разные возможности и уже через пару недель нашла решение. 11 декабря в 6 утра я была в Киеве… Первая наша встреча за долгое время была немного странной, мы как будто отвыкли друг от друга. Но с каждым днём тепло возвращалось… Всё быстро наладилось, и мы снова вернулись к разработке модельного курса и совсем скоро поделимся с вами подробностями.

Мы искренне радуемся той силе любви Евы и Димы, которая помогла паре справиться с таким длительным разрывом, и с нетерпением ждем новостей от наших влюбленных.