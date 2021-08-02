Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк
Эксперт модельного реалити Нового канала поделилась одним из своих любимейших рецептов
Ньокки — итальянские клецки, обычно овальной формы. Чаще всего их готовят из пшеничной муки и картофеля. Ньокки подают как гарнир вместе с сыром, песто или томатным соусом. Чтобы попробовать это блюдо, совсем не обязательно ехать в Италию — его несложно приготовить дома. Тем более, fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк поделилась простым и быстрым рецептом.
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Ингредиенты:
- ньокки — 500 г (можно купить в отделах с равиоли и сырой пастой);
- сыр «Фонтина» — 200 г;
- сыр «Пармезан» — 40 г;
- сливки — 200 мл;
- грецкий орех — 60 г;
- мускатный орех — на кончике ножа;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите ньокки в соленой воде — хватит буквально двух минут.
- Натрите сыр «Фонтина» на крупной терке.
- Налейте в сковороду сливки и доведите их до кипения. Затем добавьте к сливкам сыр и ждите, чтобы он растаял.
- Высыпьте в соус ньокки, перемешайте.
- Выложите все на тарелку, добавьте мускатный орех и посыпьте сверху крошкой грецкого ореха и тертым сыром «Пармезан».
- Поперчите, при надобности — досолите ньокки. Блюдо готово! Приятного аппетита.
Фото: Unsplash
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