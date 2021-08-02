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Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк

Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк

Эксперт модельного реалити Нового канала поделилась одним из своих любимейших рецептов

Ньокки — итальянские клецки, обычно овальной формы. Чаще всего их готовят из пшеничной муки и картофеля. Ньокки подают как гарнир вместе с сыром, песто или томатным соусом. Чтобы попробовать это блюдо, совсем не обязательно ехать в Италию — его несложно приготовить дома. Тем более, fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк поделилась простым и быстрым рецептом.

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Ингредиенты:

  • ньокки — 500 г (можно купить в отделах с равиоли и сырой пастой);
  • сыр «Фонтина» — 200 г;
  • сыр «Пармезан» — 40 г;
  • сливки — 200 мл;
  • грецкий орех — 60 г;
  • мускатный орех — на кончике ножа;
  • соль, перец — по вкусу.

Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк

Способ приготовления:

  1. Отварите ньокки в соленой воде — хватит буквально двух минут.
  2. Натрите сыр «Фонтина» на крупной терке.
  3. Налейте в сковороду сливки и доведите их до кипения. Затем добавьте к сливкам сыр и ждите, чтобы он растаял.
  4. Высыпьте в соус ньокки, перемешайте.
  5. Выложите все на тарелку, добавьте мускатный орех и посыпьте сверху крошкой грецкого ореха и тертым сыром «Пармезан».
  6. Поперчите, при надобности — досолите ньокки. Блюдо готово! Приятного аппетита.

Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк

Фото: Unsplash

 

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