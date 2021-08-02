Ньокки по-пьемонтски: рецепт итальянского блюда от Сони Плакидюк

Эксперт модельного реалити Нового канала поделилась одним из своих любимейших рецептов

Ньокки — итальянские клецки, обычно овальной формы. Чаще всего их готовят из пшеничной муки и картофеля. Ньокки подают как гарнир вместе с сыром, песто или томатным соусом. Чтобы попробовать это блюдо, совсем не обязательно ехать в Италию — его несложно приготовить дома. Тем более, fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал, Соня Плакидюк поделилась простым и быстрым рецептом.

Клубничный соус для мяса: рецепт от Адского Шефа

Ингредиенты:

ньокки — 500 г (можно купить в отделах с равиоли и сырой пастой);

сыр «Фонтина» — 200 г;

сыр «Пармезан» — 40 г;

сливки — 200 мл;

грецкий орех — 60 г;

мускатный орех — на кончике ножа;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите ньокки в соленой воде — хватит буквально двух минут. Натрите сыр «Фонтина» на крупной терке. Налейте в сковороду сливки и доведите их до кипения. Затем добавьте к сливкам сыр и ждите, чтобы он растаял. Высыпьте в соус ньокки, перемешайте. Выложите все на тарелку, добавьте мускатный орех и посыпьте сверху крошкой грецкого ореха и тертым сыром «Пармезан». Поперчите, при надобности — досолите ньокки. Блюдо готово! Приятного аппетита.

Фото: Unsplash