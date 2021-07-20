Перед свадьбой или «на выход»: beauty-советы Сони Плакидюк, которые помогут выглядеть безупречно

Fashion&celebrity-фотограф и эксперт модельного реалити Нового канала рассказала о самых действенных процедурах, которые пригодятся вам перед важным мероприятием

Готовитесь к свадьбе или другому не менее важному мероприятию? Не забывайте, что важно не только подобрать удачный наряд и макияж, но и позаботиться о своем лице. Действенными beauty-процедурами поделилась Соня Плакидюк — fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

— Прекрасно понимаю, как хочется на фотографиях и видео с торжества выглядеть конфеткой. Первое, с чем нужно помочь лицу — избавиться от лишней воды, она будет добавлять и возраста, и килограммов, — отметила Соня. — За неделю-две начните делать лимфодренажные самомассажи лица и лежать на валике для исправления осанки — у вас существенно посвежеет кожа и даже (не поверите) втянется живот.

Если у вас есть возможность обратиться к специалистам, пройдите курс качественных микротоков — это воздействие током сверхмалой амплитуды и частоты на кожу. Во время процедуры используют специальные косметические препараты, насыщенные витаминами, аминокислотами и коллагеном.

— Это суперпроцедура для невест! Она вообще не болезненная, даже наоборот — приятная. Чувствуется тепло и легкое покалывание, — рекомендует эксперт модельного реалити, которое показывал Новый канал. — Обычно все, что дает такой выраженный эффект, больно, а тут вообще класс. И никакого периода восстановления!

А вот от чистки, мезотерапии, биоревитализации, ботулинотерапии и прочих подобных процедур Соня настойчиво рекомендует отказаться при подготовке к важному событию.

— Ни в коем случае не делайте чистки и какие-либо инъекционные штуки незадолго до торжества — вы не знаете, как именно на стрессе отреагирует ваше лицо. Лучше не рисковать, — советует фотограф.

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