Вика Маремуха рассказала, какой будет ее свадьба. Подробности подготовки

Новость о росписи Виктории Маремухи с французом Луи шокировала всех ее поклонников, ведь год назад пара рассталась. Дальше — больше, ведь девушка готовится к пышной свадьбе

В средине июня выпускница реалити «Супермодель по-украински», которое показывал Новый канал, Виктория Маремуха призналась, что вышла замуж за своего возлюбленного — француза Луи. Пара расписалась в кругу самых близких, а торжество с гостями запланировали на следующий год — когда ситуация с коронавирусом устаканится, и границы будут открыты.

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— Луи хочет, чтобы мы праздновали свадьбу во Франции. А я — в Украине, потому что у меня больше родственников. И его родные более зажиточные, так что пусть прилетают сюда, — посмеялась Маремуха за кулисами шоу «Хто зверху?» на Новом канале. — Очень хочу свадьбу с украинскими традициями, современно-фольклорную. Мне кажется, и французам это будет интересно.

Несмотря на то, что свадьба состоится лишь в следующем году, активная подготовка к ней идет полным ходом — Вика уже даже нашла ведущего.

— Мы нашли ведущего, который говорит на английском, потому что наши французские родственники понимают этот язык. Это будет Вова Остапчук. Кстати, он еще и немного знает французский, — добавила девушка. — Надеюсь, за год подтянет свои знания — я уже поделилась номером своего преподавателя.

Роспись Вики и Луи стала неожиданностью для многих поклонников модели, потому что в 2020 году пара рассталась. Но француз сумел во второй раз покорить сердце Маремухи и даже повторно сделал предложение руки и сердца.

— Несколько месяцев назад я заболела и попала в больницу. Луи постоянно был со мной. После выписки мы поехали к нему домой, где и лежало обручальное кольцо (я вернула его после нашего расставания). В тот момент поняла, что в сложные моменты он всегда был рядом, держал меня за руку. И тут Луи еще раз сделал мне предложение! После второго предложения я была более счастлива: в первый раз это было шоковое «да», а сейчас уже четко поняла, почему соглашаюсь стать его женой, — рассказала Виктория Новому каналу. — Потом я поняла, что это произошло спустя ровно год после того, как мы разошлись.

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