Победительница «Супер Топ-модели по-украински» запустила собственный бренд

Таня Брык из модельного реалити Нового канала занялась созданием купальников — первую модель уже можно заказать в Instagram-магазине

По сложившейся традиции, выпускницы модельного реалити Нового канала развиваются в fashion-индустрии не только как модели, но и как дизайнеры. Вслед за Марго Верховцевой, которая выпустила серию спортивных костюмов, и Дашей Майстренко, которая шьет головные уборы, свой бренд создала Таня Брык — победительница «Супер Топ-модели по-украински».

— Идея создать бренд появилась у меня в январе этого года. Изначально хотела шить спортивную одежду, ведь я помешана на спорте, мечтала иметь собственный бренд спортивной одежды. Но возникла проблема с поставками ткани — в условиях карантина не смогла найти то, что хотела. Поэтому идею забросила — не хотела ничего делать, пока не смогу гарантировать высокое качество. И вот ближе к лету поняла, что нужно покупать купальник, а такого, как я хочу, просто не существует — он есть только в моей голове. Поэтому начала самостоятельно делать эскизы.

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Свой бренд Таня назвала By Tatti — в его Instagram-аккаунте уже можно сделать предзаказ на первую модель.

— Название появилось очень просто — мои друзья за границей называют меня не Татьяна, а Татти. Поэтому когда решила запускать собственный бренд, сразу вспомнила об этом псевдониме. Меня очень поддержали родители, хотя я сама долго боялась и сопротивлялась, но заставили силком, — смеется победительница модельного реалити Нового канала. — Мы закупили ткани, нашли производство и сделали первые модели.

На купальниках девушка останавливаться не собирается. А к осени обещает удивить всех модным сюрпризом!

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