Спринг-роллы: рецепт полезного и вкусного азиатского блюда от Тани Брык

Суши и роллы настолько прочно вошли в наш рацион, что удивить ими практически невозможно. А вот спринг-роллы — тонкие хрустящие рисовые блинчики с начинкой — пока слабо изведанная часть азиатской кухни в Украине. Предлагаем приготовить их по рецепту Тани Брык — победительницы реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал.

— Спринг-роллы — моя любовь! Чтобы их приготовить, надо 10 минут времени, а потом получаете максимум кайфа! — обещает победительница модельного реалити Нового канала. — Очень легко, вкусно и полезно.

Ингредиенты:

рисовая бумага — 10 шт.;

руккола — по вкусу;

болгарский перец — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

огурец — 150 г;

лосось или вареная телятина — 200 г;

хумус — по вкусу.

Способ приготовления:

Смочите рисовую бумагу в холодной воде. Затем выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. После этого разложите листы на ровной поверхности и смажьте хумусом. Перец, морковь, огурец и лосось (или телятину) нарежьте тонкими длинными ломтиками и поделите на 10 ровных частей. На край каждого листа рисовой бумаги выложите ингредиенты, туда же добавьте рукколу. Сверните рисовую бумагу в рулет и подогните края, как для голубцов. Подавать можно с кисло-сладким соусом, соевым соусом или же хумусом.

Приятного аппетита!

Фото: IStock

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