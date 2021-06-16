Как птица: Алла Костромичева впервые прыгнула с парашютом

Ведущая реалити «Супер Топ-модель по-украински» (Новый канал) решилась на экстремальное приключение

Недавно Алла Костромичева — всемирно известная модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале — прилетела в Киев из Нью-Йорка, где живет с мужем и сыном. На родине девушка не теряет времени зря — заплела афрокосички, отпраздновала день рождения и исполнила давнюю мечту — прыгнула с парашютом!

— Я никогда в жизни не прыгала. Очень давно хотела, но меня останавливал материнский инстинкт. Меня долго уговаривала подруга Влада Рослякова, но я ей говорила, мол, когда родишь, тогда и поговорим. А теперь сыну пять лет, мне как-то отлегло, что ли, и я решилась! — отметила Алла.

Экстрим модели обеспечили на аэродроме под Киевом. Кстати, прыгать с парашютом девушка приехала вместе со Станиславом Бондарем — креативным продюсером «Супер Топ-модели по-украински». Скорость свободного падения — 200 километров в час. Высота — 4000 метров. При этом — ни капли страха!

— Нам очень повезло с погодой — солнце и облака. Я мечтала пролететь через облака! — призналась ведущая Нового канала. — Страшно не было, испытывала чистый кайф. Думала, приземление будет жестким, но получилось очень даже нежно. Это так офигенно! Я летала, словно птица! Хочу еще!

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