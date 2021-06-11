Хлебцы с тунцом: максимально быстрый завтрак от участницы «Супермодели по-украински»

Даже если вы очень спешите утром, есть способ позавтракать вкусно и полезно: им поделилась Виктория Маремуха

Как бы рано ни проснулись, все равно не успеваете приготовить питательный и полезный завтрак? Решение проблемы есть. Выпускница реалити «Супермодель по-украински», которое показывал Новый канал, Виктория Маремуха поделилась рецептом завтрака, который можно приготовить за считанные минуты. Серьезно, это займет у вас меньше времени, чем чтение этого текста!

— Хлебцы с тунцом — любимый быстрый завтрак, который открыл для меня мой тренер, — призналась участница модельного реалити Нового канала.

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб или хлебцы — 2 шт.;

авокадо — 0,5 шт.;

консервированный тунец в собственном соку — 80 г.

Способ приготовления:

Возьмите несколько ломтиков цельнозернового хлеба или хлебцов. Если остановились на хлебе, можете немного подсушить его на сухой сковороде, чтобы было вкуснее. Почистите авокадо и разомните его мякоть вилкой до однородного состояния. Намажьте авокадо на хлебцы. Слейте масло с тунца и выложите консервы поверх авокадо. По желанию можно сбрызнуть соком лимона и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Фото: Unsplash

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