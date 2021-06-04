Сырники с кукурузной мукой: рецепт от победительницы «Топ-модели по-украински»

Мальвина Чукля из третьего сезона модельного реалити Нового канала поделилась необычным рецептом популярного завтрака

Сырники — один из самых популярных завтраков. Готовятся они максимально просто и быстро, а их вкус нравится как детям, так и взрослым. Впрочем, их можно сделать еще вкуснее, если заменить пшеничную муку кукурузной и приготовить по рецепту Мальвины Чукли — победительницы третьего сезона реалити «Топ-модель по-украински» (Новый канал).

— Недавно я впервые попробовала сделать сырники с кукурузной мукой и впервые они получились идеальными! — отметила победительница реалити, которое показывал Новый канал. — К этому ингредиенту я пришла случайно: мой сын очень любит мамалыгу, а муж как-то купил вместо кукурузной крупы муку. Чтобы не выбрасывать, решила приготовить что-то с ней — так и получились мои самые лучшие сырники.

Ингредиенты:

творог — 400 г;

яйцо — 2 шт.;

сахар — 2 ст.л.;

кукурузная мука — 4 ст.л.;

соль — щепотка;

масло (любое растительное) — для жарки.

Способ приготовления:

В глубокой тарелке разомните творог, затем вбейте в него яйца. Добавьте к творогу и яйцам сахар, щепотку соли и кукурузную муку. Хорошенько перемешайте. Слегка смочите руки растительным маслом и сформируйте из полученной массы сырники. Обкатайте их с обоих сторон в кукурузной муке, используя ее как панировку. Прогрейте сковороду с растительным маслом и жарьте сырники с обеих сторон по несколько минут, до золотистой корочки. Готовые сырники подавайте со сметаной, медом, вареньем или фруктами. Приятного аппетита!

Фото: Pixabay

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